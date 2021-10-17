Общество

вчера, 18:07

Евгения Уваркина извинилась за сбой в работе транспортных карт

57 4882
#транспорт #автобус
10
Евгения Уваркина извинилась за сбой в работе транспортных карт

Средства с транспортных карт старого образца будут возвращены.

Как сообщила сегодня Евгения Уваркина на своей странице в Инстаграм, ей продолжает поступать много обращений по вопросам оплаты проезда, связанных со сбоем в работе транспортных карт старого образца.

- Приношу извинения за те сложности, с которыми вам приходиться столкнуться уже во второй раз со старой системой оплаты, - отметила Евгения Уваркина. - Сначала произошёл сбой сервера, и когда наконец-то его восстановили, мы узнали, что у банка - оператора отозвали лицензию. Уважаемые жители, администрации области и города держат ситуацию на контроле! Несмотря на то, что работа системы временно приостановлена, все данные и деньги пользователей на картах сохранены. Вопрос вывода средств уже решается. О порядке возврата будет размещена дополнительная информация. Все льготы сохранены, достаточно предъявить водителю карту: по зелёной карте стоимость поездки при оплате наличными составит 10,5 рубля;
- по красной – 10,5 рубля, для сопровождающего проезд будет бесплатным; по жёлтой и голубой картам – бесплатно. Фиолетовые транспортные карты больше не принимают. Можно рассчитаться картой банка или транспортной нового образца, в этом случае стоимость проезда составит 21 рубль. При оплате проезда наличными – 26 рублей по тарифу.

Дополнительную информацию можно получить в Агентстве автомобильного транспорта Липецкой области по телефону 8 (800) 200-90-55. Горячая линия работает ежедневно с 8.00 до 20.00 (с 12.00 до 13.00 – перерыв).


Как сообщила накануне пресс-служба администрации Липецкой области со ссылкой на заместителя главы администрации Липецкой области Александра Рябченко, средства с транспортных карт старого образца будут возвращены.

- Администрация области фиксирует большое количество обращений, связанных с работой автоматизированной системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте (АСОП) и возвратом денежных средств с карт устаревшего образца. Все данные пользователей и денежные средства на картах граждан сохранены. О старте возврата денежных средств жителей оперативно проинформируют, - говорилось в сообщении.

Управление дорог и транспорта направило запрос в ЦБ России за разъяснениями. Система оплаты ТК старого образца была временно приостановлена из-за отзыва лицензии у банка-оператора Центральным Банком в связи с нарушениями. Все владельцы льготных транспортных карт имеют право оплачивать проезд наличными по тем же тарифам, что и раньше. Пассажиры, не имеющие льгот на оплату проезда, могут воспользоваться следующими способами оплаты: банковская карта, электронные платежи (ApplePay, GooglePay); (по тарифу транспортной карты), транспортная карта системы безналичной оплаты проезда нового образца; наличные денежные средства.

Устаревшая система была создана на основании постановления области 2016 года. Согласно государственного контракта и договора, ОРБАНК осуществлял переводы денежных средств в рамках автоматизированной системы безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на транспорте общего пользования (далее АСОП), в том числе возврат неиспользованных денежных средств населению. На сегодняшний день в регионе функционирует новая система оплаты проезда, поддержку которой осуществляют ПАО «Сбербанк», ЗАО «Золотая корона» и ООО «Расчетные решения».
57 4882
#транспорт #автобус
10

Комментарии (57)

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Гость

сегодня, 00:14
Верю, гость. Понимаю водителя. Готов был переплатить даже из своего кармана такому меркантильному кю. Но вам же всем так понравится....А водители должны работать в убыток, в жару, намордниках, ваши колхозные сплетни слушать и истерики терепеть. Если я раз проеду в общественном то у меня эмоций года на три, а они это терпят каждый день.
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999

сегодня, 00:10
666, читайте в обратном порядке - снизу вверх (за идею можете не благодарить)!
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Ю.

сегодня, 00:05
Ладно вам, кого их, куда привели? Писали, тендер выиграли?
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Спасибо властям и депутатикам,

сегодня, 00:04
уж,думал, шо кинут простых работяг. Ан,нет,думают о нас. Кланяюсь в ноги. Слава России,России слава!
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Благодарю,

вчера, 23:59
у меня от извинений,аж,карман потяжелел...
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Ладно вам

вчера, 23:44
По крайней мере, хоть извинилась, много перед нами власть раньше извинялась? Вы уж в следующий раз как-то поаккуратнее, Евгения Юрьевна, знаем, не вы их привели, но посматривайте всё же.
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Верю

вчера, 23:44
По зелёной карте ровно 11 рублей! Ни один водитель не ошибся и не взял 10руб 50коп. Платишь 12 рублей сдачу дают 1 рубль. У меня была тяжёлая сумка и я не показал зелёную карту, отдал 11 рублей. Водитель попросил предъявить льготную карту.Я ему её показал и попросил 50копеек. Он был в недоумении и сказал даже 4 50 отдам. На что я возразил не надо! Проезд 21 рубль и половина 10 руб 50 коп. Водители сказал не я придумал эти правила и дал сдачу 50 коп.
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Ю.

вчера, 23:37
"Новые транспортные карты не придется актуализировать после пополнения через мобильное приложение или терминалы. Оформить карту можно до 1 января 2022 года - переходный период. До этого времени будут действительны карты старого образца. Новые карты липчане получат бесплатно." С источником не пропускают. от 23 июня 2021 года. Новая карта за деньги, говорите? Или бесплатно?
ответить

На кого расчитан этот возврат

вчера, 23:29
У меня на карте 80 рублей,при этом я должна потратить 52 рубля на проезд чтобы вернуть 80... и сколько таких как я?
ответить

666

вчера, 23:28
Город 48 не удобство сайта почему нельзя выбрать комментарий читать сначало старое.
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Еще комментарии

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