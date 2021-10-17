Общество
вчера, 18:07
Евгения Уваркина извинилась за сбой в работе транспортных карт
57 4882
Средства с транспортных карт старого образца будут возвращены.
Как сообщила сегодня Евгения Уваркина на своей странице в Инстаграм, ей продолжает поступать много обращений по вопросам оплаты проезда, связанных со сбоем в работе транспортных карт старого образца.
- Приношу извинения за те сложности, с которыми вам приходиться столкнуться уже во второй раз со старой системой оплаты, - отметила Евгения Уваркина. - Сначала произошёл сбой сервера, и когда наконец-то его восстановили, мы узнали, что у банка - оператора отозвали лицензию. Уважаемые жители, администрации области и города держат ситуацию на контроле! Несмотря на то, что работа системы временно приостановлена, все данные и деньги пользователей на картах сохранены. Вопрос вывода средств уже решается. О порядке возврата будет размещена дополнительная информация. Все льготы сохранены, достаточно предъявить водителю карту: по зелёной карте стоимость поездки при оплате наличными составит 10,5 рубля;
- по красной – 10,5 рубля, для сопровождающего проезд будет бесплатным; по жёлтой и голубой картам – бесплатно. Фиолетовые транспортные карты больше не принимают. Можно рассчитаться картой банка или транспортной нового образца, в этом случае стоимость проезда составит 21 рубль. При оплате проезда наличными – 26 рублей по тарифу.
Дополнительную информацию можно получить в Агентстве автомобильного транспорта Липецкой области по телефону 8 (800) 200-90-55. Горячая линия работает ежедневно с 8.00 до 20.00 (с 12.00 до 13.00 – перерыв).
Как сообщила накануне пресс-служба администрации Липецкой области со ссылкой на заместителя главы администрации Липецкой области Александра Рябченко, средства с транспортных карт старого образца будут возвращены.
- Администрация области фиксирует большое количество обращений, связанных с работой автоматизированной системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте (АСОП) и возвратом денежных средств с карт устаревшего образца. Все данные пользователей и денежные средства на картах граждан сохранены. О старте возврата денежных средств жителей оперативно проинформируют, - говорилось в сообщении.
Управление дорог и транспорта направило запрос в ЦБ России за разъяснениями. Система оплаты ТК старого образца была временно приостановлена из-за отзыва лицензии у банка-оператора Центральным Банком в связи с нарушениями. Все владельцы льготных транспортных карт имеют право оплачивать проезд наличными по тем же тарифам, что и раньше. Пассажиры, не имеющие льгот на оплату проезда, могут воспользоваться следующими способами оплаты: банковская карта, электронные платежи (ApplePay, GooglePay); (по тарифу транспортной карты), транспортная карта системы безналичной оплаты проезда нового образца; наличные денежные средства.
Устаревшая система была создана на основании постановления области 2016 года. Согласно государственного контракта и договора, ОРБАНК осуществлял переводы денежных средств в рамках автоматизированной системы безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на транспорте общего пользования (далее АСОП), в том числе возврат неиспользованных денежных средств населению. На сегодняшний день в регионе функционирует новая система оплаты проезда, поддержку которой осуществляют ПАО «Сбербанк», ЗАО «Золотая корона» и ООО «Расчетные решения».
- Приношу извинения за те сложности, с которыми вам приходиться столкнуться уже во второй раз со старой системой оплаты, - отметила Евгения Уваркина. - Сначала произошёл сбой сервера, и когда наконец-то его восстановили, мы узнали, что у банка - оператора отозвали лицензию. Уважаемые жители, администрации области и города держат ситуацию на контроле! Несмотря на то, что работа системы временно приостановлена, все данные и деньги пользователей на картах сохранены. Вопрос вывода средств уже решается. О порядке возврата будет размещена дополнительная информация. Все льготы сохранены, достаточно предъявить водителю карту: по зелёной карте стоимость поездки при оплате наличными составит 10,5 рубля;
- по красной – 10,5 рубля, для сопровождающего проезд будет бесплатным; по жёлтой и голубой картам – бесплатно. Фиолетовые транспортные карты больше не принимают. Можно рассчитаться картой банка или транспортной нового образца, в этом случае стоимость проезда составит 21 рубль. При оплате проезда наличными – 26 рублей по тарифу.
Дополнительную информацию можно получить в Агентстве автомобильного транспорта Липецкой области по телефону 8 (800) 200-90-55. Горячая линия работает ежедневно с 8.00 до 20.00 (с 12.00 до 13.00 – перерыв).
Как сообщила накануне пресс-служба администрации Липецкой области со ссылкой на заместителя главы администрации Липецкой области Александра Рябченко, средства с транспортных карт старого образца будут возвращены.
- Администрация области фиксирует большое количество обращений, связанных с работой автоматизированной системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте (АСОП) и возвратом денежных средств с карт устаревшего образца. Все данные пользователей и денежные средства на картах граждан сохранены. О старте возврата денежных средств жителей оперативно проинформируют, - говорилось в сообщении.
Управление дорог и транспорта направило запрос в ЦБ России за разъяснениями. Система оплаты ТК старого образца была временно приостановлена из-за отзыва лицензии у банка-оператора Центральным Банком в связи с нарушениями. Все владельцы льготных транспортных карт имеют право оплачивать проезд наличными по тем же тарифам, что и раньше. Пассажиры, не имеющие льгот на оплату проезда, могут воспользоваться следующими способами оплаты: банковская карта, электронные платежи (ApplePay, GooglePay); (по тарифу транспортной карты), транспортная карта системы безналичной оплаты проезда нового образца; наличные денежные средства.
Устаревшая система была создана на основании постановления области 2016 года. Согласно государственного контракта и договора, ОРБАНК осуществлял переводы денежных средств в рамках автоматизированной системы безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на транспорте общего пользования (далее АСОП), в том числе возврат неиспользованных денежных средств населению. На сегодняшний день в регионе функционирует новая система оплаты проезда, поддержку которой осуществляют ПАО «Сбербанк», ЗАО «Золотая корона» и ООО «Расчетные решения».
57 4882
Комментарии (57)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Гость
999
Ю.
Спасибо властям и депутатикам,
Благодарю,
Ладно вам
Верю
Ю.
На кого расчитан этот возврат
666