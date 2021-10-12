В России

45 минут назад

Россияне стали покупать авиабилеты менее чем за неделю до вылета

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#авиаперевозки

Авиаперевозчики столкнулись с падением глубины продаж билетов. Об этом «Известиям» рассказали представители компаний.

Глубина продаж действительно несколько снижается с началом осеннего сезона, сказал «Известиям» официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин. Сейчас пик продаж билетов приходится на последнюю неделю перед вылетом, а раньше он наступал за две недели или раньше, уточнил источник издания в группе «Аэрофлот».

У S7 Airlines в сентябре-октябре средняя глубина продаж сократилась примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года, сообщила «Известиям» пресс-секретарь компании Ирина Дунькова. По ее словам, пассажиры в меньшей степени готовы планировать путешествия заранее и принимают решения о поездках ближе к вылету.

«Тенденция обозначилась в период локдаунов и отмены рейсов в начале пандемии. Сейчас осторожность пассажиров в некоторой степени сохраняется», —добавила она.

В «Уральских авиалиниях» также подтвердили сокращение глубины продаж относительно 2019 года. По словам представителя авиакомпании Red Wings, две трети пассажиров перевозчика сейчас покупают билеты за пять-семь дней до вылета. В Smartavia глубина продаж сократилась в несколько раз по сравнению с прошлым годом.

«Билет сейчас покупается минимум за два-три дня, а в среднем — за 7-14 дней. Раньше глубина продаж была значительно больше и могла исчисляться несколькими неделями», — уточнил представитель Smartavia.

109
#авиаперевозки

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