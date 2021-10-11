Группа НЛМК сокращает климатический след через использование вторичных ресурсов с содержанием водорода

Использование вторичных ресурсов – попутных газов металлургического производства – позволяет Группе НЛМК сокращать потребление ископаемого топлива и обеспечивать таким образом снижение эмиссии парниковых газов на 3,5 млн тонн СО2 в год.

Компания использует попутные газы, доменный и коксовый, в качестве топлива для генерации электроэнергии для производства и в качестве прямого энергоносителя для основного технологического оборудования. Такая электроэнергия обеспечивает потребности Новолипецкого металлургического комбината, флагманской площадки Группы НЛМК, на 65% (цель – 100% к 2023 г.). Энергетическая ценность попутных газов в том числе обусловлена наличием в них чистого водорода, от 7% в доменном до 60% в коксовом газе.

«Потребление доменного и коксового газа по Группе НЛМК достигает 23 млрд м3 в год. В энергетическом эквиваленте этого объема хватило бы, чтобы заместить весь природный газ, потребляемый за год такой страной, как Сербия. В таком объеме вторичных газов содержится 3 млрд м3 водорода. Его использование позволяет экономить ископаемое углеродсодержащее топливо, существенно приближая нас к целям по снижению климатического следа», - комментирует вице-президент Группы НЛМК по энергетике и экологии Сергей Чеботарёв.

В 2020 году Группа НЛМК сократила уровень эмиссии СО2 на тонну чугуна и стали до 1,90 т (на 4% к уровню 2016 года), и ставит цель дальнейшего сокращения до 1,84 т (дополнительно на 3%) к 2023 г.

Для достижения этой цели ПАО «НЛМК», в том числе, продолжает строительство новой утилизационной электростанции на попутных газах металлургического производства. В основе проекта – передовые решения по использованию вторичных энергоресурсов. В частности, в комплексе с электростанцией будет построена уникальная для российской металлургии система сбора и утилизации газа сталеплавильного производства. Новая электростанция позволит повысить долю собственной генерации НЛМК с 65% до 95%, сократить эмиссию оксида углерода (СО) на 3 тыс. тонн в год и парниковых газов (СО2) - на 650 тыс. тонн в год. С вводом новой электростанции объем использования вторичных металлургических газов в качестве топлива на Липецкой площадке выйдет на уровень, эквивалентный замещению 6 млн. тонн угля в год.