Двух человек эвакуировали из дома на улице Ленина в Липецке

Хозяева квартиры говорят, что у них взорвался холодильник.





Как рассказала GOROD48 хозяйка квартиры по имени Вера, они с мужем спали, когда на кухне раздался хлопок - взорвался холодильник «Стинол», которым семья пользовалась около 20 лет.





- Взрывной волной выдавило балкон, - сообщила липчанка.





На самой кухне обгорели стены и потолок, осыпалась облицовочная плитка.



На место происшествия выезжали четыре отделения пожарных. Двух человек эвакуировали.

9 октября в 22:41 в доме №9 на улице Ленина произошёл пожар, сгорела внутренняя отделка квартиры. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, по предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. При пожаре в квартире практически выдавило балкон. При этом, как говорят в МЧС, взорваться там было нечему.