Происшествия
51 минуту назад
Двух человек эвакуировали из дома на улице Ленина в Липецке
Хозяева квартиры говорят, что у них взорвался холодильник.
9 октября в 22:41 в доме №9 на улице Ленина произошёл пожар, сгорела внутренняя отделка квартиры. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, по предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. При пожаре в квартире практически выдавило балкон. При этом, как говорят в МЧС, взорваться там было нечему.
Как рассказала GOROD48 хозяйка квартиры по имени Вера, они с мужем спали, когда на кухне раздался хлопок - взорвался холодильник «Стинол», которым семья пользовалась около 20 лет.
- Взрывной волной выдавило балкон, - сообщила липчанка.
На самой кухне обгорели стены и потолок, осыпалась облицовочная плитка.
На место происшествия выезжали четыре отделения пожарных. Двух человек эвакуировали.
На место происшествия выезжали четыре отделения пожарных. Двух человек эвакуировали.
Афанасий
Сосед