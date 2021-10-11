Происшествия

51 минуту назад

Двух человек эвакуировали из дома на улице Ленина в Липецке

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#пожар
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Двух человек эвакуировали из дома на улице Ленина в Липецке

Хозяева квартиры говорят, что у них взорвался холодильник.

9 октября в 22:41 в доме №9 на улице Ленина произошёл пожар, сгорела внутренняя отделка квартиры. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, по предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. При пожаре в квартире практически выдавило балкон. При этом, как говорят в МЧС, взорваться там было нечему. 

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Как рассказала GOROD48 хозяйка квартиры по имени Вера, они с мужем спали, когда на кухне раздался хлопок - взорвался холодильник «Стинол», которым семья пользовалась около 20 лет. 

- Взрывной волной выдавило балкон, - сообщила липчанка. 

На самой кухне обгорели стены и потолок, осыпалась облицовочная плитка.

На место происшествия выезжали четыре отделения пожарных. Двух человек эвакуировали.

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#пожар
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Комментарии (2)

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Афанасий

14 минут назад
Вера ,Вера...... Выдавило это что то новенькое
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Сосед

20 минут назад
Дважды ошибка в статье. Холодильник стоял не на балконе, а на кухне на другой стороне квартиры. Горела только кухня. Взрыв был на балконе. Причины взрыва до сих пор не установлены. Прямо перед этим был салют на свадьбе, которую проводили в гостинице "Липецк". Многие соседи почувствовали дрожь дома от взрыва. Экспертиза газового оборудования показала полную исправность и отсутствие протечек. Жильцы спали, проснулись от пожара.
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