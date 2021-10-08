Происшествия
14 минут назад
Водителя «Ситроена» будут судить за ДТП, в котором погибли его жена и дочь
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ДТП произошло этим летом на трассе «Дон» в Становлянском районе.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокурор Становлянского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли два человека, в том числе 9-летняя девочка.
По версии следствия, водитель автомобиля «Ситроен Берлинго», двигаясь в направлении Воронежа, нарушил правила дорожного движения, в результате чего и произошло столкновение с автомобилем «МАN», двигавшимся в направлении Москвы, и пассажиры, находившееся в салоне легкового автомобиля, погибли.
Теперь водителя будут судить по ч.5 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, 12 июня этого года около 14:00 на 357-м километре альтернативного участка трассы М4 «Дон» у села Яркино Становлянского района 47-летний житель Московской области, управлявший автомобилем «Ситроен Берлинго», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с грузовиком «МАН» с прицепом под управлением 45-летнего водителя. В результате ДТП погибли 46-летняя женщина и девятилетняя девочка, второклассница одной из московских школ — жена и дочь водителя «Ситроена». Сам он в тяжёлом состоянии был госпитализирован.
Теперь водителя будут судить по ч.5 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
Сам водитель в ходе следствия вину признал, но он также считает, что причиной ДТП стала искусственная неровность на участке дороги, где произошла авария.
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области
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