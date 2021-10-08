Водителя «Ситроена» будут судить за ДТП, в котором погибли его жена и дочь

ДТП произошло этим летом на трассе «Дон» в Становлянском районе.

Напомним, 12 июня этого года около 14:00 на 357-м километре альтернативного участка трассы М4 «Дон» у села Яркино Становлянского района 47-летний житель Московской области, управлявший автомобилем «Ситроен Берлинго», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с грузовиком «МАН» с прицепом под управлением 45-летнего водителя. В результате ДТП погибли 46-летняя женщина и девятилетняя девочка, второклассница одной из московских школ — жена и дочь водителя «Ситроена». Сам он в тяжёлом состоянии был госпитализирован.















Сам водитель в ходе следствия вину признал, но он также считает, что причиной ДТП стала искусственная неровность на участке дороги, где произошла авария.







Фото пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области