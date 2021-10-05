Липчане стали чаще страховать жизнь

Спрос на страхование жизни увеличился на фоне роста выдачи ипотечных кредитов.

Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Липецкой области, по итогам первого полугодия страховые компании Липецкой области получили около 3 миллиардов рублей страховых премий, что больше аналогичного периода прошлого года на 14%. Причинами послужили восстановление экономической активности и рост кредитования граждан с сопутствующим страхованием рисков.



Несмотря на небольшое увеличение количества договоров (на 1%, до 323 тысяч полисов), объем страхового рынка возрос существенно. Свыше трети прироста сборов обеспечил сегмент страхования жизни — 1,1 миллиарда рублей (рост на 22%). Спрос на страхование жизни увеличился на фоне роста выдачи ипотечных кредитов.