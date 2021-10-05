Экономика

25 минут назад

Липчане стали чаще страховать жизнь

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#страхование #ипотека
Липчане стали чаще страховать жизнь

Спрос на страхование жизни увеличился на фоне роста выдачи ипотечных кредитов.

Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Липецкой области, по итогам первого полугодия страховые компании Липецкой области получили около 3  миллиардов рублей страховых премий, что больше аналогичного периода прошлого года на 14%. Причинами послужили восстановление экономической активности и рост кредитования граждан с сопутствующим страхованием рисков.

Несмотря на небольшое увеличение количества договоров (на 1%, до 323 тысяч полисов), объем страхового рынка возрос существенно. Свыше трети прироста сборов обеспечил сегмент страхования жизни — 1,1 миллиарда рублей (рост на 22%). Спрос на страхование жизни увеличился на фоне роста выдачи ипотечных кредитов.
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#страхование #ипотека

Комментарии (1)

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гость

7 минут назад
Это конечно печально , заголовок должен быть , " ЛИПЧАНЕ ВСЁ ЧАЩЕ ДУМАЮТ О СМЕРТЕ , А НЕ О БУДУЩЕМ". Просто жесть ,что у нас в государстве творится.
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