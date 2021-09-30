Происшествия

сегодня, 14:37

В Липецком районе столкнулись грузовик и три легковушки

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#ДТП
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Грузовик перегородил проезжую часть.

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Сегодня в окрестностях деревни Кулешовка Липецкого района столкнулись грузовик и три легковушки.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших, перегородивший проезжую часть грузовик сейчас убирают с дороги. Один из легковых автомобилей улетел в кювет.
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#ДТП
1

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