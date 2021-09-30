В Липецком районе столкнулись грузовик и три легковушки

Грузовик перегородил проезжую часть.

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Сегодня в окрестностях деревни Кулешовка Липецкого района столкнулись грузовик и три легковушки.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших, перегородивший проезжую часть грузовик сейчас убирают с дороги. Один из легковых автомобилей улетел в кювет.

