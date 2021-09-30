42 минуты назад
Суд признал виновными руководство кемеровской «Зимней вишни» и пожарных
Часть фигурантов дела о пожаре в кемеровском ТЦ признаны виновными. Речь идет о руководителях торгового центра, а также о тушивших «Зимнюю вишню» пожарных.
Напомним, на скамье подсудимых находились экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова, техдиректор Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, начальник пожарного караула Сергей Генин и пожарный Андрей Бурсин. Кроме них – охранник Сергей Антюшин, руководитель «Системного интегратора», который занимался пожарными системами, Игорь Полозиненко и его работник Александр Никитин.
Меру наказания суд озвучит позже.