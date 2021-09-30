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42 минуты назад

Суд признал виновными руководство кемеровской «Зимней вишни» и пожарных

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#«Зимняя вишня»

Часть фигурантов дела о пожаре в кемеровском ТЦ признаны виновными. Речь идет о руководителях торгового центра, а также о тушивших «Зимнюю вишню» пожарных.

Руководителей кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» признали виновными в оказании небезопасных услуг. Пожарных признали виновными в халатности, сообщает VSE42.Ru.

Напомним, на скамье подсудимых находились экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова, техдиректор Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, начальник пожарного караула Сергей Генин и пожарный Андрей Бурсин. Кроме них – охранник Сергей Антюшин, руководитель «Системного интегратора», который занимался пожарными системами, Игорь Полозиненко и его работник Александр Никитин.

Меру наказания суд озвучит позже.

86
#«Зимняя вишня»

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