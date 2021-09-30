Ельчанка обманула полицейских

Женщина потеряла свои вещи, но заявила о грабеже. На нее завели уголовное дело.

41-летняя женщина признана Елецким городском судом виновной в заведомо ложном доносе. Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов, сообщает елецкая прокуратура.



Ельчанка в конце весны позвонила по номеру 112 и сообщила, что двое неизвестных на велосипеде ограбили ее — отняли сумочку, где лежали банковские карты, телефон и деньги. На самом деле женщина потеряла свою сумку. Но позже, при общении с полицией, она продолжила настаивать на факте грабежа.



- Женщина умышленно сообщила в орган, компетентный возбуждать уголовные дела и осуществляющий борьбу с преступлениями, сведения, заведомо не соответствующие действительности, чем нарушила нормальную деятельность оперативных служб охраны правопорядка, их отвлечение на проверку ложного сообщения о происшествии, - сообщает прокуратура.



Женщина как в ходе предварительного следствия, так и в суде вину признала, в содеянном раскаялась, написала явку с повинной.