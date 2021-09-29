Общество
сегодня, 16:39
В Липецке начался ремонт покрытия Петровского моста
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В Липецке на Петровском мосту в сторону левого берега начинается ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части. Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, рабочие уже приступили к фрезерованию покрытия. Они рассчитывают восстановить асфальт уже на следующей неделе.
- Общая площадь производства работ – восемь тысяч квадратных метров. Ремонт производится «большими картами». Укладывать асфальт начнут в ближайшие дни. Трудятся рабочие в ночную смену, чтобы не мешать движению транспорта. Стоит отметить, что перекрывать движение на мосту не планируется - ремонт выполняется поочередно по полосам, - рассказали в пресс-службе мэрии.
- Общая площадь производства работ – восемь тысяч квадратных метров. Ремонт производится «большими картами». Укладывать асфальт начнут в ближайшие дни. Трудятся рабочие в ночную смену, чтобы не мешать движению транспорта. Стоит отметить, что перекрывать движение на мосту не планируется - ремонт выполняется поочередно по полосам, - рассказали в пресс-службе мэрии.
5 1059
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