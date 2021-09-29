Общество

сегодня, 16:39

В Липецке начался ремонт покрытия Петровского моста

5 1059
#дорожный ремонт #мост
4
В Липецке начался ремонт покрытия Петровского моста
В Липецке на Петровском мосту в сторону левого берега начинается ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части. Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, рабочие уже приступили к фрезерованию покрытия. Они рассчитывают восстановить асфальт уже на следующей неделе.

-  Общая площадь производства работ – восемь тысяч квадратных метров. Ремонт производится «большими картами». Укладывать асфальт начнут в ближайшие дни. Трудятся рабочие в ночную смену, чтобы не мешать движению транспорта. Стоит отметить, что перекрывать движение на мосту не планируется - ремонт выполняется поочередно по полосам, - рассказали в пресс-службе мэрии.
5 1059
#дорожный ремонт #мост
4

Комментарии (5)

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липецк1

4 минуты назад
даааа....много мата было в сторону администрации ....все дошло ...
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Старый лучше

18 минут назад
Новый с такой помпой открывали, а по факту на тротуаре два велосипедиста ели разъезжаются. Это ж надо было такой узкий тротуар сделать. И пешеходный переходов нет, когда с моста надо зайти на тротуар, ведущий к Нижнему парку
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7

33 минуты назад
* они, дождь не обещают! А вот у арбитражного суда, прям в точку попали!
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Нытик

39 минут назад
Ir_net, так нельзя писать! Нужно обязательно, написать до чего довели страну, мост только десять лет как сделали и уже ремонт, при коммунистах такого не было, лучше бы нижне-пупинский переулок заасфальтировли, опять пробки будут, куда смотрит администрация и т.д и т.п
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Ir_net

сегодня, 16:50
Ну хоть одна хорошая новость. Дождались. Рады и такому ремонту.
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