В Липецке начался ремонт покрытия Петровского моста

В Липецке на Петровском мосту в сторону левого берега начинается ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части. Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, рабочие уже приступили к фрезерованию покрытия. Они рассчитывают восстановить асфальт уже на следующей неделе.



- Общая площадь производства работ – восемь тысяч квадратных метров. Ремонт производится «большими картами». Укладывать асфальт начнут в ближайшие дни. Трудятся рабочие в ночную смену, чтобы не мешать движению транспорта. Стоит отметить, что перекрывать движение на мосту не планируется - ремонт выполняется поочередно по полосам, - рассказали в пресс-службе мэрии.

