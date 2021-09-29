Происшествия

48 минут назад

Липчанку отправили в колонию-поселение за езду подшофе по поддельным водительским правам

3 845
#ДПС #ГИБДД
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Липчанку отправили в колонию-поселение за езду подшофе по поддельным водительским правам

Приговором Советского районного суда Липецка 47-летнюю жительницу Липецкого района отправили на год в колонию-поселение за управление транспортным средством в состоянии опьянения и использование поддельных водительских прав.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, жительница Липецкого района в течение нескольких лет регулярно садилась за руль нетрезвой. 26 октября 2017 года женщина был осуждена мировым судьёй судебного участка №4 Октябрьского судебного района Липецка по статье 264.1 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и приговорена к 200 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. 28 августа 2019 года её по той же статье приговорили к 360 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года шесть месяцев.

Но 11 сентября 2020 года липчанка снова села за руль пьяной. В 06:40 утра её за рулём автомобиля «Ниссан Кашкай» остановили сотрудники ДПС у дома №2 на площади Театральной в Липецке. В 7:00 она прошла медицинское освидетельствование, которое в очередной раз показало алкогольное опьянение.

Кроме того, при проверке прав у остановленной на Театральной площади женщины выяснилось: чтобы и дальше ездить без прав пьяной, липчанка купила у неустановленных лиц заведомо подложное водительское удостоверение на чужое имя, но со своей фотографией, и пользовалась им с начала сентября.

В суде липчанка полностью признала свою вину, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, который предусматривает назначение более мягкого наказания. В результате по двум уголовным статьям — статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и части 3 стати 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» суд приговорил 47-летнюю женщину к году лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.
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#ДПС #ГИБДД
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Комментарии (3)

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Ааа

12 минут назад
В какой она партиии состояла.А что так можно было.
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Анархист

20 минут назад
Ну и что. Она же никого не сбила и не мешала никому! САРКАЗМ
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Афанасий

29 минут назад
Сделав поддельные документы не забудь сделать пластику лица
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