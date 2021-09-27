Происшествия

54 минуты назад

Проезд внедорожника на красный сигнал светофора записал видеорегистратор

4 760
#ПДД
2

Видео было снято 24 сентября в 09:26 в переулке Бестужева в Липецке.

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В редакцию GOROD48 снова прислали видеоролик, на который попало нарушение правил дорожного движения. На этот раз видео было снято автомобильным регистратором 24 сентября в 09:26 в переулке Бестужева в Липецке.

На видеозаписи видно, как автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо» проезжает регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора. Хотя ждать подождать водителю оставалось совсем недолго - всего 6 секунд.

Добавим, что по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ проезд на запрещающий сигнал светофора наказывается штрафом в размере 1000 рублей.
4 760
#ПДД
2

Комментарии (4)

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Юг

6 минут назад
Владелец регистратора всё правильно сделал, остановился за 1,5 - 2 метра от стоплинии и начал движение на жёлтый, как раз под смену на зелёный.
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Витек

32 минуты назад
Афтору тоже рубль выписать не забудьте, он на желтый поехал.
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!!!

33 минуты назад
Безнаказанность чиновников, провоцирует других на противоправные действия.
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Что стукачек, попал

33 минуты назад
по регистратору, ты проехал под красный!
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