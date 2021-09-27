Проезд внедорожника на красный сигнал светофора записал видеорегистратор

Видео было снято 24 сентября в 09:26 в переулке Бестужева в Липецке.

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В редакцию GOROD48 снова прислали видеоролик, на который попало нарушение правил дорожного движения. На этот раз видео было снято автомобильным регистратором 24 сентября в 09:26 в переулке Бестужева в Липецке.



На видеозаписи видно, как автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо» проезжает регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора. Хотя ждать подождать водителю оставалось совсем недолго - всего 6 секунд.



Добавим, что по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ проезд на запрещающий сигнал светофора наказывается штрафом в размере 1000 рублей.