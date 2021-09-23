В России
сегодня, 10:42
Выпуск вакцины от коронавируса «КовиВак» временно приостановлен
Выпуск вакцины от коронавируса "КовиВак" приостановлен на несколько месяцев.
Выпуск вакцины "Ковивак" от COVID-19 приостановлен на несколько месяцев. Разработчик препарата - центр им. Чумакова - закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. В результате вакцина не поступает в оборот с конца августа, - пишет "Ъ".
Разработчик "КовиВака" ФНЦИРИП имени Чумакова с 28 августа по 22 сентября не вводил в обращение новые серии вакцины, хотя раньше выпускал 30–90 тысяч доз в месяц.
С момента регистрации препарата в феврале и до середины августа было выпущено не более 1 млн доз.
Центр не вводит в обращение новые серии из-за остановки площадки по производству сырья для препарата, - говорят два источника на фармрынке.
Пресс-служба Минобрнауки России сообщает, что федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН завершил модернизацию оборудования, что позволит нарастить мощности производства вакцины "Ковивак", - передает ТАСС.
"Всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 млн доз, планируется до конца года ввести дополнительно 2,5 млн доз. Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время "Ковивак" станет гораздо более доступным для всех российских граждан", - заявил директор центра Айдар Ишмухаметов, слова которого приводит пресс-служба Минобрнауки РФ.
Минздрав РФ 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" (центр имени Чумакова). В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).
Разработчик "КовиВака" ФНЦИРИП имени Чумакова с 28 августа по 22 сентября не вводил в обращение новые серии вакцины, хотя раньше выпускал 30–90 тысяч доз в месяц.
С момента регистрации препарата в феврале и до середины августа было выпущено не более 1 млн доз.
Центр не вводит в обращение новые серии из-за остановки площадки по производству сырья для препарата, - говорят два источника на фармрынке.
Пресс-служба Минобрнауки России сообщает, что федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН завершил модернизацию оборудования, что позволит нарастить мощности производства вакцины "Ковивак", - передает ТАСС.
"Всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 млн доз, планируется до конца года ввести дополнительно 2,5 млн доз. Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время "Ковивак" станет гораздо более доступным для всех российских граждан", - заявил директор центра Айдар Ишмухаметов, слова которого приводит пресс-служба Минобрнауки РФ.
Минздрав РФ 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" (центр имени Чумакова). В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).