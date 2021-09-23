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31 минуту назад
При крушении самолета Ан-26 в Хабаровском крае погиб весь экипаж
При крушении самолета Ан-26 под Хабаровском, по предварительным данным, никто не выжил.
Все члены экипажа самолета Ан-26, который потерпел крушение в заповеднике в Хабаровском крае, погибли, - передает ТАСС.
"По предварительным данным, выживших в крушении самолета нет", - сообщил источник в экстренных службах.
По его словам, людей искали с помощью оптики, но никого не заметили.
Тем временем, к месту крушения пешком идет группа спасателей, но из-за сложного рельефа местности она продвигается медленно. Путь до места катастрофы может занять еще несколько часов, - передает "Интерфакс".
Сводная группа спасателей Амурского спасательного центра МЧС России, Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, краевых спасателей, Следственного управления СК России и других надзорных органов продолжает движение пешим маршрутом к месту обнаружения обломков, предположительно, самолета Ан-26. Всего данная группировка составляет более 40 человек, - говорится в пресс-релизе регионального МЧС.
"Спасатели после прибытия на место смогут достоверно установить, удалось ли кому-то спастись или нет", - рассказал источник.
Спасатели показали первые кадры с места обнаружения воздушного судна, потерпевшего крушение.
По кадрам, опубликованным спасателями с вертолета Ми-8, видно, как обломки самолета Ан-26 расположились посреди лесного массива раскиданные на несколько метров. Сейчас поисковики ищут зону для приземления к месту крушения воздушного судна.
– Нашли место крушения самолета. Оно в районе поселка Корфовский, – уточнили в экстренных службах.
Ранее в ходе проведения авиаразведки вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России обнаружил обломки, предположительно, самолета Ан-26 в районе горы Хребтовая, высота которой свыше 900 метров. Предварительно, самолет разбился в труднодоступной местности.
Самолет Ан-26 пропал с радаров накануне. Поиски осложнялись плохой погодой, найти его удалось лишь на следующий день. По предварительным данным, на судне находились 6 человек.
Рассматриваются две версии о пропаже Ан-26 с шестью людьми на борту. Одна из них выступает как основная.
– В качестве основной версии происшествия самолета Ан-26 рассматриваются плохие погодные условия, – сообщили в экстренных службах РИА Новости.
Кроме того, пока не исключается версия о том, что у самолета могла произойти техническая неисправность, которая привела к исчезновению с радаров.
Борт совершал технический полет.
Пропавший с радаров Ан-26 обследовал аэронавигацию аэропорта Хабаровск-Новый. Борт RA-26673 принадлежал компании "Летные проверки и системы", первый полёт совершил в 1979 году. Ан-26КПА до сих пор используется как летающая лаборатория для планового облёта радиотехнического оборудования действующих аэродромов, - передает канал Mash в Телеграм.
Борт пропал с радаров и не отвечал на вызовы. В 12.03 по Москве на поиски вылетел вертолет Ми-8, но не смог продолжить полет в связи с метеоусловиями: видимость менее 2000 м, высота облачности ниже 80 м. Машина вернулась на базу.
Экипаж самолёта Ан-26, пропавшего с радаров под Хабаровском состояла из командира воздушного судна Симакова М.А; второго пилота Попова Г.А.; штурмана Большакова А.А.; бортмеханика Дрожжин Б.И.; бортрадиста Зайцева Д.Л. и бортоператора Твердунова С.В.
Самолет пропал с радаров в 11.12 по московскому времени, он занимал высоту 600 метров и был в 38 километрах от контрольной точки аэродрома, - сообщает канал.
"По предварительным данным, выживших в крушении самолета нет", - сообщил источник в экстренных службах.
По его словам, людей искали с помощью оптики, но никого не заметили.
Тем временем, к месту крушения пешком идет группа спасателей, но из-за сложного рельефа местности она продвигается медленно. Путь до места катастрофы может занять еще несколько часов, - передает "Интерфакс".
Сводная группа спасателей Амурского спасательного центра МЧС России, Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, краевых спасателей, Следственного управления СК России и других надзорных органов продолжает движение пешим маршрутом к месту обнаружения обломков, предположительно, самолета Ан-26. Всего данная группировка составляет более 40 человек, - говорится в пресс-релизе регионального МЧС.
"Спасатели после прибытия на место смогут достоверно установить, удалось ли кому-то спастись или нет", - рассказал источник.
Спасатели показали первые кадры с места обнаружения воздушного судна, потерпевшего крушение.
По кадрам, опубликованным спасателями с вертолета Ми-8, видно, как обломки самолета Ан-26 расположились посреди лесного массива раскиданные на несколько метров. Сейчас поисковики ищут зону для приземления к месту крушения воздушного судна.
– Нашли место крушения самолета. Оно в районе поселка Корфовский, – уточнили в экстренных службах.
Ранее в ходе проведения авиаразведки вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России обнаружил обломки, предположительно, самолета Ан-26 в районе горы Хребтовая, высота которой свыше 900 метров. Предварительно, самолет разбился в труднодоступной местности.
Самолет Ан-26 пропал с радаров накануне. Поиски осложнялись плохой погодой, найти его удалось лишь на следующий день. По предварительным данным, на судне находились 6 человек.
Рассматриваются две версии о пропаже Ан-26 с шестью людьми на борту. Одна из них выступает как основная.
– В качестве основной версии происшествия самолета Ан-26 рассматриваются плохие погодные условия, – сообщили в экстренных службах РИА Новости.
Кроме того, пока не исключается версия о том, что у самолета могла произойти техническая неисправность, которая привела к исчезновению с радаров.
Борт совершал технический полет.
Пропавший с радаров Ан-26 обследовал аэронавигацию аэропорта Хабаровск-Новый. Борт RA-26673 принадлежал компании "Летные проверки и системы", первый полёт совершил в 1979 году. Ан-26КПА до сих пор используется как летающая лаборатория для планового облёта радиотехнического оборудования действующих аэродромов, - передает канал Mash в Телеграм.
Борт пропал с радаров и не отвечал на вызовы. В 12.03 по Москве на поиски вылетел вертолет Ми-8, но не смог продолжить полет в связи с метеоусловиями: видимость менее 2000 м, высота облачности ниже 80 м. Машина вернулась на базу.
Экипаж самолёта Ан-26, пропавшего с радаров под Хабаровском состояла из командира воздушного судна Симакова М.А; второго пилота Попова Г.А.; штурмана Большакова А.А.; бортмеханика Дрожжин Б.И.; бортрадиста Зайцева Д.Л. и бортоператора Твердунова С.В.
Самолет пропал с радаров в 11.12 по московскому времени, он занимал высоту 600 метров и был в 38 километрах от контрольной точки аэродрома, - сообщает канал.