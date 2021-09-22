Происшествия

43 минуты назад

В здании мирового суда в Липецке обнаружен подозрительный сверток

2 588
#обнаружение подозрительного предмета
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В здании мирового суда в Липецке обнаружен подозрительный сверток

К зданию суда прибыли все службы экстренного реагирования

Сегодня в здании Советского районного мирового суда на улице Космонавтов, 32 был обнаружен подозрительный сверток.

На место обнаружения подозрительного предмета прибыли все экстренные служб города - полиция, МЧС, медики. Территорию оцепили. Сверток обследовал кинолог с собакой.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, обнаруженный сверток опасности не представляет, это оказались забытые кем-то из посетителей личные вещи.

2 588
#обнаружение подозрительного предмета
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Комментарии (2)

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Взятка

25 минут назад
Ничего там подозрительного нет
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Коммунист

36 минут назад
Отлегло .. Подумал, что нашли украденные бюллетени с голосами за КПРФ)))
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