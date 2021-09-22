Происшествия
43 минуты назад
В здании мирового суда в Липецке обнаружен подозрительный сверток
К зданию суда прибыли все службы экстренного реагирования
Сегодня в здании Советского районного мирового суда на улице Космонавтов, 32 был обнаружен подозрительный сверток.
На место обнаружения подозрительного предмета прибыли все экстренные служб города - полиция, МЧС, медики. Территорию оцепили. Сверток обследовал кинолог с собакой.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, обнаруженный сверток опасности не представляет, это оказались забытые кем-то из посетителей личные вещи.
На место обнаружения подозрительного предмета прибыли все экстренные служб города - полиция, МЧС, медики. Территорию оцепили. Сверток обследовал кинолог с собакой.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, обнаруженный сверток опасности не представляет, это оказались забытые кем-то из посетителей личные вещи.
Взятка
Коммунист