В здании мирового суда в Липецке обнаружен подозрительный сверток

К зданию суда прибыли все службы экстренного реагирования

Сегодня в здании Советского районного мирового суда на улице Космонавтов, 32 был обнаружен подозрительный сверток.



На место обнаружения подозрительного предмета прибыли все экстренные служб города - полиция, МЧС, медики. Территорию оцепили. Сверток обследовал кинолог с собакой.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, обнаруженный сверток опасности не представляет, это оказались забытые кем-то из посетителей личные вещи.



