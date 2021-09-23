Доброе утро, Липецк!

На календаре четверг, 23 сентября. Сегодня в Липецке пасмурно и прохладно, советуем захватить зонт. Молодежь просят ответить на анонимные вопросы. Все желающие могут подтянуть свои бизнес-навыки или принять участие в благотворительной акции. Поддержим наших хоккеистов онлайн.

Погода



В Липецке сегодня облачно, небольшие дожди. Температура днем будет от +11 до +13 градусов. Ветер переменный, 3-8 м/с.



День 23 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 1 градус мороза.



Дороги



На кольцевой развязке площади Танкистов сейчас дистанционно подбирают оптимальные длительности фаз работы светофоров и настраивают их режимы.



ЛипецкЯндекс.Карты

Сладкая радость



Рецептом сезонного десерта делится липчанка Ирина.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @irina__korneva_



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Бесплатная вакцинация



В четверг мобильные пункты вакцинации будут работать в офисе врача (Московская, 143) и трех торговых центрах. Прививки от COVID-19 делают препаратом «Спутник V».







Автохлам, прощай



Городские дворы продолжают освобождать от всяческого хлама. Если вам надоело видеть из окна дома врастающий в землю автомобиль или свалку покрышек, то об этом стоит сообщить



Дай ответ



Если тебе от 14 до 35 лет, то советуем



Добрая акция



ГДМ «Октябрь» продолжает благотворительную акцию по сбору пластиковых крышек от напитков. Все собранные крышечки будут переданы заводу по переработке пластика. На средства, полученные от предприятия, купят подарки и вещи первой необходимости для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Бесплатное обучение



Липчан приглашают на онлайн-курсы по бизнесу. Они подойдут и тем, кто только хочет начать свое дело, и тем, кто уже в бизнесе, но еще не онлайн. Для них открыт



Болеем за наших



23 сентября молодёжный хоккейный клуб «Липецк» на выезде сыграет с пензенским «Дизелистом». Поддержать наших хоккеистов можно



Премьеры недели



В четверг на экраны липецких кинотеатров выходят девять новых фильмов. Среди премьер, кажется, можно найти кино на любой вкус. Расскажем о трех отечественных новинках проката.



«Вне зоны доступа» (6+). 16-летний Ваня после ссоры с отцом вместо Испании едет в деревню к своей тёте Наде и её маленькой дочке Ане. Там живут его друзья детства — Маша и Кирилл, которых Ваня видел последний раз 4 года назад. После того как Ваня случайно топит свой телефон, ребята решают отказаться на всё лето от гаджетов и интернета и придумывают себе интересные занятия и приключения. Мир предстаёт в новом свете. А Ваня понимает, что влюблён в Машу, как и Кирилл… Друзья встанут перед выбором — соперничать или дружить.





«Иван Денисович» (16+). Иван Шухов, рядовой солдат, по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране заключённым Щ-854. Среди снегов вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-гигант космической промышленности. Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера. Работящий и предельно честный, открытый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, он соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо. Иван Денисович отбывает последние дни из 10 лет заключения. Выйдет ли он на свободу, сбудутся ли его мечты о встрече с дочерьми, и сможет ли он остаться самим собой среди остальных политзаключённых, так по-разному проходящих испытание за колючей проволокой…





«Молоко» (16+). Жителей города Кировска давно не удивить красотой северного сияния. Однажды именно благодаря ему простая девушка Зоя получает фантастический дар — магическую силу, способную менять судьбы людей.



В Липецке сегодня облачно, небольшие дожди. Температура днем будет от +11 до +13 градусов. Ветер переменный, 3-8 м/с.День 23 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 1 градус мороза.На кольцевой развязке площади Танкистов сейчас дистанционно подбирают оптимальные длительности фаз работы светофоров и настраивают их режимы.Рецептом сезонного десерта делится липчанка Ирина.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.В четверг мобильные пункты вакцинации будут работать в офисе врача (Московская, 143) и трех торговых центрах. Прививки от COVID-19 делают препаратом «Спутник V».Городские дворы продолжают освобождать от всяческого хлама. Если вам надоело видеть из окна дома врастающий в землю автомобиль или свалку покрышек, то об этом стоит сообщить профильному ведомству Если тебе от 14 до 35 лет, то советуем перейти по этой ссылке и ответить на вопросы анонимной анкеты. Молодежь спрашивают о том, что наиболее ценно для них – семья, карьера, образование или материальное благополучие, к чему они стремятся и что вызывает опасения в жизни. Эти сведения помогут планировать и проводить городские мероприятия с учетом мнения молодежи.ГДМ «Октябрь» продолжает благотворительную акцию по сбору пластиковых крышек от напитков. Все собранные крышечки будут переданы заводу по переработке пластика. На средства, полученные от предприятия, купят подарки и вещи первой необходимости для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Липчан приглашают на онлайн-курсы по бизнесу. Они подойдут и тем, кто только хочет начать свое дело, и тем, кто уже в бизнесе, но еще не онлайн. Для них открыт цикл бесплатных федеральных семинаров по онлайн-торговле : это лекции от ведущих экспертов и компаний, бонусы и полезные материалы, а также чат поддержки.23 сентября молодёжный хоккейный клуб «Липецк» на выезде сыграет с пензенским «Дизелистом». Поддержать наших хоккеистов можно онлайн В четверг на экраны липецких кинотеатров выходят девять новых фильмов. Среди премьер, кажется, можно найти кино на любой вкус. Расскажем о трех отечественных новинках проката.«Вне зоны доступа» (6+). 16-летний Ваня после ссоры с отцом вместо Испании едет в деревню к своей тёте Наде и её маленькой дочке Ане. Там живут его друзья детства — Маша и Кирилл, которых Ваня видел последний раз 4 года назад. После того как Ваня случайно топит свой телефон, ребята решают отказаться на всё лето от гаджетов и интернета и придумывают себе интересные занятия и приключения. Мир предстаёт в новом свете. А Ваня понимает, что влюблён в Машу, как и Кирилл… Друзья встанут перед выбором — соперничать или дружить.«Иван Денисович» (16+). Иван Шухов, рядовой солдат, по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране заключённым Щ-854. Среди снегов вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-гигант космической промышленности. Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера. Работящий и предельно честный, открытый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, он соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо. Иван Денисович отбывает последние дни из 10 лет заключения. Выйдет ли он на свободу, сбудутся ли его мечты о встрече с дочерьми, и сможет ли он остаться самим собой среди остальных политзаключённых, так по-разному проходящих испытание за колючей проволокой…«Молоко» (16+). Жителей города Кировска давно не удивить красотой северного сияния. Однажды именно благодаря ему простая девушка Зоя получает фантастический дар — магическую силу, способную менять судьбы людей.