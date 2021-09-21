Общество

49 минут назад

Неожиданное наводнение в Усманском районе оказалось прорывом дождевого резервуара

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#наводнение #порыв

«Прорыв устранен» — сообщил глава района Владимир Мазо

Сегодня утром усманские паблики публиковали видео наводнения в районе Бочиновки, Сторожевого, в Усманском районе. Вода стремилась так, что в некоторых местах разрушала земляные насыпи.







 Глава района Владимир Мазо объяснил ситуацию в своем аккаунте в Инстаграм. Он сообщил, что во время ливня произошел порыв резервуара для сбора дождевых стоков в местном тепличном хозяйстве.

«Утечки воды с очистных сооружений предприятия не было. Порыв устранен», - сообщил Владимир Мазо.


2 638
#наводнение #порыв

Комментарии (2)

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Берия

14 минут назад
Ну а что, 19 прошло , теперь можно.Сами виноваты
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следак

36 минут назад
Опять теплицы,штрафовать надо,100%спецом разрыли,чтоб все отходы слить.
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