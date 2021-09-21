Неожиданное наводнение в Усманском районе оказалось прорывом дождевого резервуара

«Прорыв устранен» — сообщил глава района Владимир Мазо

Сегодня утром усманские паблики публиковали видео наводнения в районе Бочиновки, Сторожевого, в Усманском районе. Вода стремилась так, что в некоторых местах разрушала земляные насыпи.Глава района Владимир Мазо объяснил ситуацию в своем аккаунте в Инстаграм. Он сообщил, что во время ливня произошел порыв резервуара для сбора дождевых стоков в местном тепличном хозяйстве.«Утечки воды с очистных сооружений предприятия не было. Порыв устранен», - сообщил Владимир Мазо.