Общество
9 минут назад
Прокуроры нашли просроченную шаурму
Вместе с ней обнаружили и другие залежалые продукты питания.
Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление прокуратуры Долгоруковского района в адрес владелицы магазина из села Большая Боёвка. В торговой точке обнаружили санитарные нарушения.
14 мая сотрудники прокуратуры проводили в магазине «Продукты» проверку соблюдения требований действующего законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Оказалось, что нормативные требования в магазине не соблюдаются. Так, покупателям предлагали купить три просроченные куриные шаурмы и 20 упаковок дрожжей. Все они должны были быть списаны примерно за месяц до прокурорской проверки. По результатам проверки было постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ и направлении материалов административного дела в Арбитражный суд Липецкой области.
Владелица магазина факт совершения административного правонарушения не оспорила, свою вину признала. Так как женщину впервые привлекали за такое нарушение, то ей вынесли предупреждение.
14 мая сотрудники прокуратуры проводили в магазине «Продукты» проверку соблюдения требований действующего законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Оказалось, что нормативные требования в магазине не соблюдаются. Так, покупателям предлагали купить три просроченные куриные шаурмы и 20 упаковок дрожжей. Все они должны были быть списаны примерно за месяц до прокурорской проверки. По результатам проверки было постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ и направлении материалов административного дела в Арбитражный суд Липецкой области.
Владелица магазина факт совершения административного правонарушения не оспорила, свою вину признала. Так как женщину впервые привлекали за такое нарушение, то ей вынесли предупреждение.