Прокуроры нашли просроченную шаурму

Вместе с ней обнаружили и другие залежалые продукты питания.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление прокуратуры Долгоруковского района в адрес владелицы магазина из села Большая Боёвка. В торговой точке обнаружили санитарные нарушения.



14 мая сотрудники прокуратуры проводили в магазине «Продукты» проверку соблюдения требований действующего законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Оказалось, что нормативные требования в магазине не соблюдаются. Так, покупателям предлагали купить три просроченные куриные шаурмы и 20 упаковок дрожжей. Все они должны были быть списаны примерно за месяц до прокурорской проверки. По результатам проверки было постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ и направлении материалов административного дела в Арбитражный суд Липецкой области.



Владелица магазина факт совершения административного правонарушения не оспорила, свою вину признала. Так как женщину впервые привлекали за такое нарушение, то ей вынесли предупреждение.