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11 минут назад
Врач назвал болеющих ОРВИ неуязвимыми перед COVID-19
Те, кто болеет простудой или ОРВИ, не могут заразиться коронавирусом.
Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков рассказал URA.RU, что больные простудой или ОРВИ не могут заразиться коронавирусом.
По его словам, человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ, но вскоре, после выздоровления, он может заразиться ковидом, и поскольку он будет ослаблен первым заболеванием, то коронавирус, возможно, будет протекать даже более тяжело.
Профессор также отметил, что болеющий человек не может заразиться вторым вирусом, поскольку в его организме вырабатывается противовирусный белок.
"Обычно, когда человек болеет одним вирусом, он не заболевает другим. Идет защита, потому что выделяется интерферон — противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения", - отметил медик.
Респираторные микст-инфекции весьма распространенное явление, при этом один вирус может оказаться сильнее другого, поскольку более раннее заражение уже вызовет выработку интерферонов, - заявил завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
"Наличие сочетанных инфекций давно отмечено учеными. И респираторных, и желудочно-кишечных. Такое может быть, но, как правило, одна инфекция оказывается сильнее другой. Какая из них будет сильнее, это зависит от того, какие это будут инфекции, и в какой последовательности они попадут в организм", - считает эксперт.
Однако этим вопросом детально не занимались. "Этот процесс развития микст-инфекции детально никто не изучал, потому что изучать его, как вы понимаете, без намеренного инфицирования добровольцев исключительно трудно и очень дорого", — отметил Нетесов.
По его словам, человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ, но вскоре, после выздоровления, он может заразиться ковидом, и поскольку он будет ослаблен первым заболеванием, то коронавирус, возможно, будет протекать даже более тяжело.
Профессор также отметил, что болеющий человек не может заразиться вторым вирусом, поскольку в его организме вырабатывается противовирусный белок.
"Обычно, когда человек болеет одним вирусом, он не заболевает другим. Идет защита, потому что выделяется интерферон — противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения", - отметил медик.
Респираторные микст-инфекции весьма распространенное явление, при этом один вирус может оказаться сильнее другого, поскольку более раннее заражение уже вызовет выработку интерферонов, - заявил завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
"Наличие сочетанных инфекций давно отмечено учеными. И респираторных, и желудочно-кишечных. Такое может быть, но, как правило, одна инфекция оказывается сильнее другой. Какая из них будет сильнее, это зависит от того, какие это будут инфекции, и в какой последовательности они попадут в организм", - считает эксперт.
Однако этим вопросом детально не занимались. "Этот процесс развития микст-инфекции детально никто не изучал, потому что изучать его, как вы понимаете, без намеренного инфицирования добровольцев исключительно трудно и очень дорого", — отметил Нетесов.