Политика

58 минут назад

Кто войдет в новый состав облсовета: имена победителей выборов

11 2539
#выборы #Липецкий областной Совет
Кто войдет в новый состав облсовета: имена победителей выборов

Сегодня председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов озвучил имена кандидатов в депутаты областного Совета, выигравших выборы в одномандатных округах.

В округе №1 победил представитель КПРФ  Станислав Качарин (35,74% голосов). На втором месте Евгений Сыров от «ЕР» – 30,93%.

Округ №2: большинство голосов у представителя «Единой России» Ольги Митрохиной -  40,15%. Баллотировавшийся в этом округе коммунист Геннадий Платонов набрал 31,35%.

Округ №3 – победитель Иван Косилов - 35,08% КПРФ, следующий по числу набранных голосов – Андрей Трофименков от «ЕР» (32,82%).

Округ №4 - победил Олег Енютин - 38,65% (КПРФ), второе место у Андрея Бугакова «ЕР» – 30,73%.

Округ №5 - выборы выиграла Татьяна Копылова– 37,27% (КПРФ), у Антона Сидорова из «ЕР» – 35,78%.

Округ №6 – выиграл Дмитрий Ларин 33,58% (КПРФ), второе место у Алексея Степанова («ЕР») – 29,20%.

Округ №7 – победитель коммунист Александр Ушаков– 31,14%, у представителя «Единой России» Константина Власова– 30,65% голосов.

Округ №8 – здесь победила Анна Фурсова из КПРФ – 34,55%, Александр Соколов ЕР – 29,27%.

Округ №9 – выборы выиграл Александр Атаманенко (КПРФ ) – 33, 62, Сергей Карасиков от «ЕР» набрал 31,61%.

Округ №10 – победитель Анатолий  Шкатов (КПРФ) – 32,87%, Дмитрий Гладышев от «ЕР» набрал 30,63%.

Округ №11 – победитель Юрий  Логинов (КПРФ) – 34,29%, Алексей Гуськов из «ЕР» набрал 31,69%.

Округ №12 – выборы с результатом 37,76% голосов выиграла Алина Старцева (КПРФ), единоров Павел Тучков набрал 29,08%.

Округ №13 – победит ель выборов Ольга Корвякова от «ЕР» набрала 57,11%, второе место у Александра Корышева (КПРФ) – 28,04%.

Округ №14 – большинство голосов набрала Елена Шама - 64,57% («ЕР»), Сергей Безруков от КПРФ набрал 18,68%.

Округ №15 – победитель Дмитрий Павлов набрал 70,23% (ЕР), Никита Дмитриев из КПРФ получил  12,30% голосов.

Округ №16 – в этом округ с результатом  72,83% голосов победил Геннадий Крутских от «ЕР», Николай Наливкин от КПРФ набрал 17,29%.

Округ №17 – победитель Максим Дуев («ЕР») – 65,65%, Тимур Кашапов КПРФ – 18,87%.

Округ №18 - Сергей Пожидаев («ЕР «) – 56,14%, у Сергея Гриднева от  КПРФ – 27,34% голосов.

Округ №19 – выборы с результатом выиграл Виталий Пикалов – 37,94 (КПРФ), Евгений Целых («ЕР») – 35,49%.

Округ №20 – победитель Борис Богатиков – 76,99% («ЕР»), на втором месте Валентина Чертова от КПРФ – 12,04%.

Округ №21 – победитель Максим Толстопятов («ЕР») -– 33,52%, Эммилия Каверина от КПРФ набрала 31,70%

Округ №22 – на первом месте Владимир Сериков («ЕР») – 29,44%, Павел Евграфов из КПРФ набрал 27,60% голосов.

Округ №23 - Екатерина Хрусталева из «Единой России» набрала – 65,87% голосов, у Евгения Карташова из КПРФ – 21,44%.

Округ №24 – победитель Татьяна Тинькова («ЕР») – 57,79%, Роман Вишняков из КПРФ получил 29,05% голосов.

Округ №25 – победитель Инина Долгих («ЕР «) – 63,03%, Роман Леденев КПРФ – 18,76%

Округ №26 – единоросс Геннадий Сухоруков набрал 61,67% голосов, Алексей Есин КПРФ – 16,71%.

Округ №27 Дмитрий Еремеев  от «Единой России» набрал  48,81% ЕР, Артем Соболев КПРФ – 29,61%.

Округ №28 – выборы выиграл Олег Носов («ЕР») – 48,62%, Валентина Хромовская из КПРФ получила  21,32% голосов.

Озвученные данные являются предварительными. Кроме победителей-одномандатников в областной Совет войдут представители избирательных объединений победивших в голосовании по партийным спискам, - это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и Партия Пенсионеров», «Справедливая Россия» и партия «Новые Люди».

 Итоговый протокол голосования  Юрий Алтухов намерен подписать завтра, 21 сентября. 

11 2539
#выборы #Липецкий областной Совет

Комментарии (11)

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кТО?

2 минуты назад
Кто эти люди? что для народа и области сделали?
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60+

2 минуты назад
Это похоже что не все жители в области довольны ЕДР ! Им надо задуматьца над своим поведением . Если люди опять захотели коммунистов . Это не очень , сыт ими по горло .
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Электорат

6 минут назад
Вот они наши сладенькие депутаты!
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SS

9 минут назад
Выбор людей в региональный облсовет отличается от федерального. Очевидно ЦИК "наплевать" на регионы, ему главное федеральное собрание! В регионах "мухлюют" местные.
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Победили?

14 минут назад
Если бы не районы да дождь вчерашний, то ещё больше бы представителей КПРФ выиграли. Задумайтесь, единоросы.
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эксперт

14 минут назад
ну Сыров то понятно,а Трофименков чем на жизнь зарабатывать будет ? у него есть работа или бизнес?
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Андрей

15 минут назад
Ну это похоже на правду 12 из 28 коммунисты.... пусть хоть на областном уровне напихают Ведру
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Трафименков , делаю депутатский запрос !

19 минут назад
!!!
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Дождь

39 минут назад
Фальсификации сплошные! Позор!
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кит

40 минут назад
Больше похоже на правду,судя по выбранным представителям от КПРФ !
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