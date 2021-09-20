58 минут назад
Кто войдет в новый состав облсовета: имена победителей выборов
Сегодня председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов озвучил имена кандидатов в депутаты областного Совета, выигравших выборы в одномандатных округах.
Округ №2: большинство голосов у представителя «Единой России» Ольги Митрохиной - 40,15%. Баллотировавшийся в этом округе коммунист Геннадий Платонов набрал 31,35%.
Округ №3 – победитель Иван Косилов - 35,08% КПРФ, следующий по числу набранных голосов – Андрей Трофименков от «ЕР» (32,82%).
Округ №4 - победил Олег Енютин - 38,65% (КПРФ), второе место у Андрея Бугакова «ЕР» – 30,73%.
Округ №5 - выборы выиграла Татьяна Копылова– 37,27% (КПРФ), у Антона Сидорова из «ЕР» – 35,78%.
Округ №6 – выиграл Дмитрий Ларин 33,58% (КПРФ), второе место у Алексея Степанова («ЕР») – 29,20%.
Округ №7 – победитель коммунист Александр Ушаков– 31,14%, у представителя «Единой России» Константина Власова– 30,65% голосов.
Округ №8 – здесь победила Анна Фурсова из КПРФ – 34,55%, Александр Соколов ЕР – 29,27%.
Округ №9 – выборы выиграл Александр Атаманенко (КПРФ ) – 33, 62, Сергей Карасиков от «ЕР» набрал 31,61%.
Округ №10 – победитель Анатолий Шкатов (КПРФ) – 32,87%, Дмитрий Гладышев от «ЕР» набрал 30,63%.
Округ №11 – победитель Юрий Логинов (КПРФ) – 34,29%, Алексей Гуськов из «ЕР» набрал 31,69%.
Округ №12 – выборы с результатом 37,76% голосов выиграла Алина Старцева (КПРФ), единоров Павел Тучков набрал 29,08%.
Округ №13 – победит ель выборов Ольга Корвякова от «ЕР» набрала 57,11%, второе место у Александра Корышева (КПРФ) – 28,04%.
Округ №14 – большинство голосов набрала Елена Шама - 64,57% («ЕР»), Сергей Безруков от КПРФ набрал 18,68%.
Округ №15 – победитель Дмитрий Павлов набрал 70,23% (ЕР), Никита Дмитриев из КПРФ получил 12,30% голосов.
Округ №16 – в этом округ с результатом 72,83% голосов победил Геннадий Крутских от «ЕР», Николай Наливкин от КПРФ набрал 17,29%.
Округ №17 – победитель Максим Дуев («ЕР») – 65,65%, Тимур Кашапов КПРФ – 18,87%.
Округ №18 - Сергей Пожидаев («ЕР «) – 56,14%, у Сергея Гриднева от КПРФ – 27,34% голосов.
Округ №19 – выборы с результатом выиграл Виталий Пикалов – 37,94 (КПРФ), Евгений Целых («ЕР») – 35,49%.
Округ №20 – победитель Борис Богатиков – 76,99% («ЕР»), на втором месте Валентина Чертова от КПРФ – 12,04%.
Округ №21 – победитель Максим Толстопятов («ЕР») -– 33,52%, Эммилия Каверина от КПРФ набрала 31,70%
Округ №22 – на первом месте Владимир Сериков («ЕР») – 29,44%, Павел Евграфов из КПРФ набрал 27,60% голосов.
Округ №23 - Екатерина Хрусталева из «Единой России» набрала – 65,87% голосов, у Евгения Карташова из КПРФ – 21,44%.
Округ №24 – победитель Татьяна Тинькова («ЕР») – 57,79%, Роман Вишняков из КПРФ получил 29,05% голосов.
Округ №25 – победитель Инина Долгих («ЕР «) – 63,03%, Роман Леденев КПРФ – 18,76%
Округ №26 – единоросс Геннадий Сухоруков набрал 61,67% голосов, Алексей Есин КПРФ – 16,71%.
Округ №27 Дмитрий Еремеев от «Единой России» набрал 48,81% ЕР, Артем Соболев КПРФ – 29,61%.
Округ №28 – выборы выиграл Олег Носов («ЕР») – 48,62%, Валентина Хромовская из КПРФ получила 21,32% голосов.
Озвученные данные являются предварительными. Кроме победителей-одномандатников в областной Совет войдут представители избирательных объединений победивших в голосовании по партийным спискам, - это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и Партия Пенсионеров», «Справедливая Россия» и партия «Новые Люди».
Итоговый протокол голосования Юрий Алтухов намерен подписать завтра, 21 сентября.
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SS
Победили?
эксперт
Андрей
Трафименков , делаю депутатский запрос !
Дождь
кит