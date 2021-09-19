В Липецке единый день голосования проходит без нарушений

Об этом депутату Государственной Думы РФ Михаилу Тарасенко сообщили наблюдатели различных политических партий на избирательных участках.

В единый день голосования Михаил Тарасенко вместе с депутатами областного и городского советов посетил почти полтора десятка избирательных участков в Липецке, чтобы оценить организацию избирательного процесса.На участках в школах №77 и №20 он обратил внимание на соблюдение санитарных норм. При входе у всех избирателей замеряют температуру, выдают средства индивидуальной защиты и проводят дезинфекцию рук. Члены участковых избирательных комиссий также следят за соблюдением социальной дистанции даже с учетом весьма высокой активности граждан.«Видно, что люди идут на избирательные участки с хорошим настроением. Уверен, что избиратели сегодня голосуют за последовательные, планомерные и твердые решения. За уверенных и опытных политиков», - оценил активность липчан депутат облсовета Андрей Трофименков.В школе №21 расположены 4 участковых избирательных комиссии. На каждом из участков, несмотря на дождливую погоду, множество желающих проголосовать.«Выбор в пользу трехдневного голосования – абсолютно правильный. Это позволяет людям распределить свое время и исполнить гражданский долг. При этом обеспечивается безопасность граждан в период пандемии», - пояснил депутат облсовета Антон Сидоров.Михаил Тарасенко пообщался с членами участковых избирательных комиссий и наблюдателями от различных политических партий и кандидатов. Все они сошлись во мнении - выборы проходят спокойно и без нарушений.«Сегодня я посетил достаточно много избирательных участков и на каждом разговаривал с наблюдателями. Ни один из них, независимо от того, какую партию он представляет, не сказал о каких-то возможных нарушениях или инцидентах. Все единодушны – выборы проходят, как положено, без нарушений законодательства. Опасения по поводу возможных провокаций не подтвердились. Все, что мы увидели, свидетельствует о легитимности избирательного процесса», - прокомментировал итоги посещения избирательных участков депутат Госдумы Михаил Тарасенко.