«Металлург» разучился играть в Липецке?

Четвертое поражение на домашнем стадионе наши потерпели от дублеров московского «Спартака».





Липецкие футболисты никак не могут выбраться из зоны вылета в Футбольной Национальной Лиге, очередное поражение «Металлург» потерпел дома от московского «Спартака-2» - 0:2.



В первом тайме игра была равной без особых голевых моментов, а после перерыва оборона «сталеваров» ошиблась дважды.



На 52-й минуте Степану Оганесяну дали совершить сольный проход, который он увенчал ударом: липчанин Юрий Завезён выбил мяч с линии пустых ворот, но в сетку его добил спартаковский защитник Константин Шильшов.



К слову, Константин – уроженец Ельца, в своё время уехавший в Академию «Спартака» имени Фёдора Черенкова. Этот мяч сал для 19-летнего футболиста первым в профессиональной взрослой карьере. В прошлом сезоне «Металлург» рассматривал вопрос о приглашении ельчанина, но до предметных переговоров дело не дошло.



«Металлург» же пропустил второй гол спустя всего 7 минут: герой матча Оганесян блеснул скоростью уже на правом фланге, откуда делал прострел, но вратарь липчан Максим Матюша сыграл неудачно – от его перчаток мяч немного изменил направление полёта и влетел в дальний угол. В футболе это называют «голом от песочной ямы».



«Металлург» пытался отыграться. Самым опасным стал мощный удар Артура Арустамяна, после которого мяч попал в ближнюю штангу.



Сергей Машнин в концовке бросил в бой почти всех своих нападающих: Руслана Ахвледиани, Александра Кутьина, Илью Визновича, Степана Костюкова, но и это не помогло. Дважды после угловых спартаковским воротам угрожал защитник Дмитрий Редькович, но однажды после удара головой гостей в красивом прыжке спас вратарь, ещё раз мяч пролетел мимо.



После 11-ти туров «красно-чёрные» занимают предпоследнюю 19-ю строчку в турнирной таблице, опережая лишь астраханский «Волгарь». Правда, отрыв от спасительного 16-го места ничтожен – всего 2 очка.



Удивительное дело: когда наша команда проводила «домашние» игры в подмосковных «Химках», то там в двух встречах добилась победы и ничьей. А в Липецке «Металлург» играть словно разучился – 4 поражения в 4-х матчах.



19 сентября наша команда играет в гостях у владикавказской «Алании», которая пока своих соперников временно принимает в Грозном.



