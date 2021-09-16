Коронавирус

сегодня, 11:38

С начала эпидемии в Липецкой области выявили более 50 000 случаев COVID-19

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#коронавирус
С начала эпидемии в Липецкой области выявили более 50 000 случаев COVID-19

Для сравнения: 16 сентября 2020 года медики выявили 34 новых случая COVID-19.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 204 новых случая коронавирусной инфекции, 7 человек умерли, 256 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 50 023 случая COVID-19, выздоровели 43 760 человек, умерли 1 539 человек.

В России за сутки выявлены 19 594 случая COVID-19, выздоровели 17 326 человек, умерли — 794 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 7 214 520 случаев COVID-19, выздоровели 6 452 398 человек, умерли — 195 835 человек.
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#коронавирус

Комментарии (3)

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Мнение

29 минут назад
Летом провели фестиваль, а теперь больной народ с югов и из загранки возвращается. Вот и растем... Без фестиваля было бы в 2 раза меньше.
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4

сегодня, 12:03
и дальше все идите на шоу фонтанов, а то мало сейчас массовых мероприятий
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После 19

сегодня, 11:51
уходим все на карантин ,жуть надвигается !
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