Коронавирус
сегодня, 11:38
С начала эпидемии в Липецкой области выявили более 50 000 случаев COVID-19
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Для сравнения: 16 сентября 2020 года медики выявили 34 новых случая COVID-19.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 204 новых случая коронавирусной инфекции, 7 человек умерли, 256 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 50 023 случая COVID-19, выздоровели 43 760 человек, умерли 1 539 человек.
В России за сутки выявлены 19 594 случая COVID-19, выздоровели 17 326 человек, умерли — 794 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 7 214 520 случаев COVID-19, выздоровели 6 452 398 человек, умерли — 195 835 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 50 023 случая COVID-19, выздоровели 43 760 человек, умерли 1 539 человек.
В России за сутки выявлены 19 594 случая COVID-19, выздоровели 17 326 человек, умерли — 794 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 7 214 520 случаев COVID-19, выздоровели 6 452 398 человек, умерли — 195 835 человек.
3 494
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