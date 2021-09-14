Полицейские задержали в Москве подозревамого в изнасиловании липецкой школьницы

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об изнасиловании 14-летней девочки задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Действия 36-летнего фигуранта квалифицированы следователем по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

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В ночь с 13 на 14 сентября сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области во взаимодействии с ГУУР МВД России при силовой поддержке СОБР на территории Люберецкого района Московской области задержали 36-летнего мужчину подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки.«Злоумышленник, пытаясь уйти от ответственности, скрывался от уголовного преследования и был объявлен в розыск. Сотрудниками уголовного розыска организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, позволивший установить местонахождения подозреваемого.В настоящий момент злоумышленник доставлен в Липецкую область для проведения следственных действий», - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.По данным СУ СК РФ по Липецкой области девочка была изнасилована летом этого года.«По данным следствия, в ночь с 4 на 5 июля подозреваемый изнасиловал 14-летнюю школьницу в салоне автомобиля. Узнав о произошедшем, мать девочки обратилась в следственные органы. Подозреваемый успел скрыться от следствия, выехав за пределы Липецкой области, в связи с чем был объявлен в розыск». - рассказали в СКР по региону.После задержания подозревамого доставили в следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка, где его допрашивает следователь. Установлено, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за вымогательство, разбой и незаконный оборот наркотиков.