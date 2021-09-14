Происшествия

53 минуты назад

Полицейские задержали в Москве подозревамого в изнасиловании липецкой школьницы

8 1597
#изнасилование
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Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об изнасиловании 14-летней девочки задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Действия 36-летнего фигуранта квалифицированы следователем по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

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В ночь с 13 на 14 сентября сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области во взаимодействии с ГУУР МВД России при силовой поддержке СОБР на территории Люберецкого района Московской области задержали 36-летнего мужчину подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки.   

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Видео пресс-службы С У СК РФ по Липецкой области.

«Злоумышленник, пытаясь уйти от ответственности, скрывался от уголовного  преследования и был объявлен в розыск. Сотрудниками уголовного розыска организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, позволивший установить местонахождения подозреваемого.
В настоящий момент злоумышленник доставлен в Липецкую область для проведения следственных действий», - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

По данным СУ СК РФ по Липецкой области девочка была изнасилована летом этого года. 

«По данным следствия, в ночь с 4 на 5 июля подозреваемый изнасиловал 14-летнюю школьницу в салоне автомобиля.  Узнав о произошедшем, мать девочки обратилась в следственные органы. Подозреваемый успел скрыться от следствия, выехав за пределы Липецкой области, в связи с чем был объявлен в розыск». - рассказали в СКР по региону.

После задержания подозревамого доставили в следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка, где его допрашивает следователь. Установлено, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за вымогательство, разбой и незаконный оборот наркотиков.



 
8 1597
#изнасилование
1

Комментарии (8)

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5555

4 минуты назад
Вся молодежь такая в Липецкой области
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Коммунист

4 минуты назад
мнение народа, это не либерально и не демократично..
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мнение народа

10 минут назад
А чё они так нежно с ним обошлись?! Надо было его сразу же вывести в лес , и там же живьём это животное закопать !!
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мизантроп

10 минут назад
Гость, ну допустим, чтоб домой доехать. для вас это "приключение"? откуда ж вы такие одарённые(альтернативно) берётесь, чуть что - "самавиновата"..дружки насильника?
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Гость

10 минут назад
Инна, а это запрещено законом?
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Инна

13 минут назад
А как 14 летняя оказалась в машине?
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Гость

19 минут назад
Зачем малолетка сама садилась в автомобиль? Приключение хотела получить? Теперь разгребать.
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Живу здесь.

36 минут назад
Чо морду прячут? Город должен знать ублюдков в лицо!
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