Происшествия

54 минуты назад

Многодетная мать сделала сына соучастником преступления

4 1182
#кража #телефон #такси
Многодетная мать сделала сына соучастником преступления

Малыш нашел на заднем сидении такси чужой смартфон. Женщина решила его украсть.

Мировой судья судебного участка № 15 Советского района Липецка рассмотрела уголовное дело в отношении безработной многодетной матери, которую уличили в краже.

Как указано в материалах суда, женщина фактически сделала своего малолетнего сына соучастником преступления. Вечером 13 июня женщина вызвала такси у дому №119 на улице Первомайской. Когда машина приехала, она отправилась в поездку вместе со своим сыном. Мальчик был на заднем сидении «Ниссан Тиида». Там он нашел телефон «Samsung Galaxy S8». Мальчуган показал его маме. Она взяла сотовый телефон из рук сына и, не осведомив о своих действиях водителя такси, положила похищенное в свою сумку. Так женщина присвоила чужой смартфон стоимостью 6 350 рублей.

Позже от потерпевшей, хозяйки смартфона, поступило ходатайство о прекращении уголовного дела. Обвиняемая вернула ей телефон, они пришли к миру.

Суд прекратил уголовное дело по примирению сторон.

Суд также освободил обвиняемую от возмещения процессуальных издержек из-за скромного материального положения женщины. Она не работает, имеет на иждивении двоих малолетних детей, супруг отбывает наказание в местах лишения свободы, а женщина еще и ухаживает за своим ребенком-инвалидом, на пенсию которого и живет вся семья.
4 1182
#кража #телефон #такси

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

13 минут назад
Денис, так таксо стоит копейки
ответить

Найдите мне по такой цене.

40 минут назад
Samsung S8 даже битый стоит как минимум от 4т-5т и выше. Если телефон не битый цена минимум от 10т.и выше.
ответить

Денис

45 минут назад
Не работает, а на такси деньги есть
ответить

Animal planet.

46 минут назад
Идиллия ёпт!
ответить

Еще в рубрике

Пострадавшие от взрыва газа в Елецком районе получили по 20 000 рублей
#взрыв газа в посёлке Солидарность
Пострадавшие от взрыва газа в Елецком районе получили по 20 000 рублей

7 минут назад

Происшествия
Чиновница районной администрации вымогала деньги у заведующих детсадами
#превышение должностных полномочий
3
Чиновница районной администрации вымогала деньги у заведующих детсадами

47 минут назад

Происшествия
32-летняя липчанка вынесла из магазина целый гардероб
#кража
4
32-летняя липчанка вынесла из магазина целый гардероб

сегодня, 10:21

Происшествия
Вспышка взрыва дома в Ельце попала на видео
#взрыв газа в посёлке Солидарность
10
Вспышка взрыва дома в Ельце попала на видео

сегодня, 07:43

Происшествия
Выехавшего на встречную полосу водителя «БМВ» нашли и наказали
#ПДД #нарушение
99
Выехавшего на встречную полосу водителя «БМВ» нашли и наказали

вчера, 16:01

Происшествия
Аварию, в которой погиб 15-летний мальчик, устроил пьяный водитель
#авария #ДТП
23
Аварию, в которой погиб 15-летний мальчик, устроил пьяный водитель

вчера, 15:35

Происшествия