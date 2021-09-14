Многодетная мать сделала сына соучастником преступления

Малыш нашел на заднем сидении такси чужой смартфон. Женщина решила его украсть.

Мировой судья судебного участка № 15 Советского района Липецка рассмотрела уголовное дело в отношении безработной многодетной матери, которую уличили в краже.



Как указано в материалах суда, женщина фактически сделала своего малолетнего сына соучастником преступления. Вечером 13 июня женщина вызвала такси у дому №119 на улице Первомайской. Когда машина приехала, она отправилась в поездку вместе со своим сыном. Мальчик был на заднем сидении «Ниссан Тиида». Там он нашел телефон «Samsung Galaxy S8». Мальчуган показал его маме. Она взяла сотовый телефон из рук сына и, не осведомив о своих действиях водителя такси, положила похищенное в свою сумку. Так женщина присвоила чужой смартфон стоимостью 6 350 рублей.



Позже от потерпевшей, хозяйки смартфона, поступило ходатайство о прекращении уголовного дела. Обвиняемая вернула ей телефон, они пришли к миру.



Суд прекратил уголовное дело по примирению сторон.



Суд также освободил обвиняемую от возмещения процессуальных издержек из-за скромного материального положения женщины. Она не работает, имеет на иждивении двоих малолетних детей, супруг отбывает наказание в местах лишения свободы, а женщина еще и ухаживает за своим ребенком-инвалидом, на пенсию которого и живет вся семья.