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На учениях «Запад-2021» в Псковской области прошло массовое десантирование
Действия военных координировали при помощи современных комплексов навигации и приборов ночного видения.
На российско-белорусских учениях в Псковской области впервые проведено массовое ночное десантирование более 600 военных в полной экипировке, - передает РИА Новости.
Псковское соединение ВДВ провело первое массовое ночное десантирование во время совместных стратегических российско-белорусских учений "Запад-2021".
Всего на полигоне Струги Красные высадились более 600 человек и 30 боевых машины десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР, - сообщили в Минобороны.
Действия военных координировали при помощи современных комплексов навигации и приборов ночного видения. После сбора личного состава и расшвартовки приземлившейся военной техники подразделения захватили полевой аэродром и уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и средств ПВО.
В операции также участвовали более 20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. С воздуха десантников прикрывали экипажи истребителей Су-30СМ и вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ и Ка-50. При этом воздушным строем транспортников управляли с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ, - добавили в министерстве.
Совместные стратегические учения Москвы и Минска проводятся раз в два года. "Запад-2021" — завершающий этап подготовки военных в этом году. Маневры проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах на территории России и в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.
Всего них поучаствуют до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.
Войска и командование вернется в пункты постоянной дислокации до середины октября.
Практические действия войск (сил) стартовали одновременно на 9 полигонах - «Кириловский», «Струги Красные», «Мулино», «Погоново», «Хмелевка», «Правдинский», «Добровольский», «Дорогобуж» и «Вольский», расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Республике Беларусь - «Обуз- Лесновский», «Брестский», «Чепелево», «Домановский» и «Ружанский», - говорится на сайте Минобороны.
Псковское соединение ВДВ провело первое массовое ночное десантирование во время совместных стратегических российско-белорусских учений "Запад-2021".
Всего на полигоне Струги Красные высадились более 600 человек и 30 боевых машины десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР, - сообщили в Минобороны.
Действия военных координировали при помощи современных комплексов навигации и приборов ночного видения. После сбора личного состава и расшвартовки приземлившейся военной техники подразделения захватили полевой аэродром и уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и средств ПВО.
В операции также участвовали более 20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. С воздуха десантников прикрывали экипажи истребителей Су-30СМ и вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ и Ка-50. При этом воздушным строем транспортников управляли с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ, - добавили в министерстве.
Совместные стратегические учения Москвы и Минска проводятся раз в два года. "Запад-2021" — завершающий этап подготовки военных в этом году. Маневры проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах на территории России и в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.
Всего них поучаствуют до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.
Войска и командование вернется в пункты постоянной дислокации до середины октября.
Практические действия войск (сил) стартовали одновременно на 9 полигонах - «Кириловский», «Струги Красные», «Мулино», «Погоново», «Хмелевка», «Правдинский», «Добровольский», «Дорогобуж» и «Вольский», расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Республике Беларусь - «Обуз- Лесновский», «Брестский», «Чепелево», «Домановский» и «Ружанский», - говорится на сайте Минобороны.