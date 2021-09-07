Происшествия

сегодня, 09:42

В Липецке перевернулся автомобиль автомобиль «Джили», водитель погиб

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#авария #ДТП
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В Липецке перевернулся автомобиль автомобиль «Джили», водитель погиб

За сутки на дорогах области один человек погиб и трое пострадали.   

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 6 сентября в Липецке на дороге Липецк-Грязи опрокинулся автомобиль «Джили». От полученных травм 48-летний водитель автомобиля скончался, его 46-летняя пассажирка доставлена в больницу.  

В Ельце на улице Мира столкнулись автомобили «Митсубиси» и «Лада Гранта». В аварии получили травмы 60-летний водитель Лады и и 62-летняя пассажирка «Митсубиси».

6 сентября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2514 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей,  за неиспользование ремней безопасности – 60.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2100 случаев превышения скорости.

Также зафиксировано 15 столкновений автомобилей, в кторых не было пострадавших.
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#авария #ДТП
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