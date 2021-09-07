В Липецке перевернулся автомобиль автомобиль «Джили», водитель погиб

За сутки на дорогах области один человек погиб и трое пострадали.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 6 сентября в Липецке на дороге Липецк-Грязи опрокинулся автомобиль «Джили». От полученных травм 48-летний водитель автомобиля скончался, его 46-летняя пассажирка доставлена в больницу.



В Ельце на улице Мира столкнулись автомобили «Митсубиси» и «Лада Гранта». В аварии получили травмы 60-летний водитель Лады и и 62-летняя пассажирка «Митсубиси».



6 сентября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2514 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 60.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2100 случаев превышения скорости.



Также зафиксировано 15 столкновений автомобилей, в кторых не было пострадавших.

