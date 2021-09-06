В России

сегодня, 16:14

Лавров заявил о запуске газопровода «Северный поток — 2» через несколько дней

117
#Северный поток 2

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен и начнёт работать через несколько дней.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток 2" достроят в ближайшие дни, - передает "Интерфакс".

"Он достроен будет через несколько дней, работать начнет", - заявил Лавров в Санкт-Петербурге 6 сентября.

О скором завершении строительства говорил и экс-глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле. При этом он отметил, что ввод в эксплуатацию газопровода не исключает продолжения транзита по территории Украины.

2 сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены в отопительном сезоне 2021 года.

"Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2460 км.
117
#Северный поток 2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#ключевая ставка
Крупнейшие банки ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки

сегодня, 16:43

В России
Суды заподозрили бизнес в теневых операциях на 616 млрд

сегодня, 16:42

В России
Российские военные начали получать единовременную выплату 15 тыс. рублей
#выплата #военные
Российские военные начали получать единовременную выплату 15 тыс. рублей

сегодня, 15:40

В России
Шойгу сообщил о строительстве новых городов в Сибири
#Шойгу #города
Шойгу сообщил о строительстве новых городов в Сибири

сегодня, 12:59

В России
В Ингушетии предотвратили теракты и нападения на полицейских
#теракт #ФСБ
В Ингушетии предотвратили теракты и нападения на полицейских

сегодня, 12:21

В России
Минобороны РФ планирует увеличить число резервистов в российской армии
#армия #Минобороны #резервисты
Минобороны РФ планирует увеличить число резервистов в российской армии

сегодня, 10:54

В России