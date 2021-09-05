ДТП на проспекте Победы в Липецке попало на запись камеры видеонаблюдения

Недалеко от перекрёстка столкнулись две легковушки.

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Сегодня в Липецке на проспекте Победы в районе пересечения с улицей Юных Натуралистов произошло ДТП. Столкнулись «десятка» и «Хёндай Солярис».



По предварительной информации, ДТП обошлось без пострадавших.



Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения.