Коронавирус

сегодня, 11:12

За сутки в Липецкой области от коронавируса умерли 11 человек

3 660
#коронавирус
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За сутки в Липецкой области от коронавируса умерли 11 человек

193 человека заболели.

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 193 случая заражения коронавирусом, 103 человека из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 11 человек от болезни умерли. Такие данные приводит сегодня сайт стопкоронавирус.рф.

По данным сайта, с начала эпидемии в Липецкой области коронавирусной инфекцией заболели 47 872 человека, 41 280 из них выздоровели, 1 448 человек от COVID-19 скончались.

В России за минувшие сутки выявлены 18 645 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 15 256 человек, 793 человека от COVID-19 умерли.

С начала эпидемии COVID-19 в России заболели 7 012 599 человек, 6 270 731 человек выздоровел, 187 200 - скончались
3 660
#коронавирус
1

Комментарии (3)

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Директор кладбища

33 минуты назад
Что-то за последние сутки ко мне ни одного коронавирусного не поступало...
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Ну вот

37 минут назад
Прирост уверенный !
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Смотрящий

53 минуты назад
Это не у нас! Это в каком то другом Липецке ... где то в другой стране, если что!
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