За сутки в Липецкой области от коронавируса умерли 11 человек

193 человека заболели.

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 193 случая заражения коронавирусом, 103 человека из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 11 человек от болезни умерли. Такие данные приводит сегодня сайт стопкоронавирус.рф.



По данным сайта, с начала эпидемии в Липецкой области коронавирусной инфекцией заболели 47 872 человека, 41 280 из них выздоровели, 1 448 человек от COVID-19 скончались.



В России за минувшие сутки выявлены 18 645 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 15 256 человек, 793 человека от COVID-19 умерли.



С начала эпидемии COVID-19 в России заболели 7 012 599 человек, 6 270 731 человек выздоровел, 187 200 - скончались