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37 минут назад
В Минэнерго рассказали о текущей ситуации на российском топливном рынке
Министерству энергетики удалось стабилизировать ситуацию на рынке, избежав жесткого запрета на экспорт бензина. Об этом журналистам МИЦ «Известия» заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, Минэнерго совместно с ФАС ежедневно проводит собрания, на которых тщательно отслеживается ситуация на рынке.
«Каждое утро собираемся со всеми компаниями, которые продают на бирже и на рынке, даем рекомендации. Мониторим, сколько поставил каждый завод, как проходили предыдущие торги, были ли злоупотребления со стороны компаний или трейдеров, были ли покупки в первую сессию нефтяными компаниями, которые вымывали объем», — рассказал Сорокин.
Он отметил, что благодаря данным мерам последние две недели в ценах на бензин и на дизель на бирже наблюдается тенденция на снижение. Так, уже произошло снижение в размере более 1 тыс. рублей на тонну, уточнил представитель ведомства.
«Да, это пока не очень большая цифра, но тренд идет вниз. Мы уже выходим из сезонного пика спроса, заканчиваются ремонты на ряде заводов. Сургутский ЗСК после аварийной остановки возвращается сейчас с объемами. Мы ожидаем существенного улучшения ситуации в обозримом будущем и дополнительного увеличения на биржу — краткосрочного или срочного, оно, во-первых, какого-то эффекта существенного не дало бы без этих мер, а во-вторых, мы считаем, что это не является необходимым», — отметил он.
Заместитель министра энергетики также ответил на вопрос о том, планирует ли правительство вводить запрет на экспорт бензина на фоне активного обсуждения данной инициативы.
Он подчеркнул, что данная мера является сильной, поэтому правительство с осторожностью подходит к данному вопросу.
«Сейчас удалось снять весь экспорт благодаря договоренностям, потому что внутренний рынок — премиальный. Те, кто экспортировали, не хотели идти на внутренний рынок из-за логистических ограничений и других причин. Но сейчас все понимают ситуацию, и почти полностью весь объем ушел на внутренний рынок. Пока есть необходимость, мы будем предпринимать все усилия, чтобы так и оставалось», — пояснил Сорокин.
При этом он уточнил, что данный запрет, как и прочие меры ограничительного характера, возможен в случае необходимости.
«Но мы бы все-таки хотели минимально вмешиваться в рынок какими-то мерами, которые могут его полностью сломать. Как мы знаем, запрет ввести легко, а отменить его потом — гораздо тяжелее», — добавил представитель министерства.
По его словам, Минэнерго совместно с ФАС ежедневно проводит собрания, на которых тщательно отслеживается ситуация на рынке.
«Каждое утро собираемся со всеми компаниями, которые продают на бирже и на рынке, даем рекомендации. Мониторим, сколько поставил каждый завод, как проходили предыдущие торги, были ли злоупотребления со стороны компаний или трейдеров, были ли покупки в первую сессию нефтяными компаниями, которые вымывали объем», — рассказал Сорокин.
Он отметил, что благодаря данным мерам последние две недели в ценах на бензин и на дизель на бирже наблюдается тенденция на снижение. Так, уже произошло снижение в размере более 1 тыс. рублей на тонну, уточнил представитель ведомства.
«Да, это пока не очень большая цифра, но тренд идет вниз. Мы уже выходим из сезонного пика спроса, заканчиваются ремонты на ряде заводов. Сургутский ЗСК после аварийной остановки возвращается сейчас с объемами. Мы ожидаем существенного улучшения ситуации в обозримом будущем и дополнительного увеличения на биржу — краткосрочного или срочного, оно, во-первых, какого-то эффекта существенного не дало бы без этих мер, а во-вторых, мы считаем, что это не является необходимым», — отметил он.
Заместитель министра энергетики также ответил на вопрос о том, планирует ли правительство вводить запрет на экспорт бензина на фоне активного обсуждения данной инициативы.
Он подчеркнул, что данная мера является сильной, поэтому правительство с осторожностью подходит к данному вопросу.
«Сейчас удалось снять весь экспорт благодаря договоренностям, потому что внутренний рынок — премиальный. Те, кто экспортировали, не хотели идти на внутренний рынок из-за логистических ограничений и других причин. Но сейчас все понимают ситуацию, и почти полностью весь объем ушел на внутренний рынок. Пока есть необходимость, мы будем предпринимать все усилия, чтобы так и оставалось», — пояснил Сорокин.
При этом он уточнил, что данный запрет, как и прочие меры ограничительного характера, возможен в случае необходимости.
«Но мы бы все-таки хотели минимально вмешиваться в рынок какими-то мерами, которые могут его полностью сломать. Как мы знаем, запрет ввести легко, а отменить его потом — гораздо тяжелее», — добавил представитель министерства.