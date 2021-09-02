Коронавирус
51 минуту назад
За сутки в Липецкой области выявили 204 случая COVID-19, восемь человек умерли
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Для сравнения: 2 сентября 2020 года были выявлены 34 случая инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 204 новых случая коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 186 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 47 283 случая COVID-19, выздоровели 40 745 человек, умерли 1 418 человек.
В России за сутки выявлены 18 985 случаев COVID-19, выздоровели 18 669 человек, умерли — 798 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 956 318 случаев COVID-19, выздоровели 6 218 048 человек, умерли — 184 812 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 47 283 случая COVID-19, выздоровели 40 745 человек, умерли 1 418 человек.
В России за сутки выявлены 18 985 случаев COVID-19, выздоровели 18 669 человек, умерли — 798 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 956 318 случаев COVID-19, выздоровели 6 218 048 человек, умерли — 184 812 человек.
6 382
кит
светлана
Л-а
Гость
мнение народа
Липецк