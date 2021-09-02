Коронавирус

51 минуту назад

За сутки в Липецкой области выявили 204 случая COVID-19, восемь человек умерли

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили 204 случая COVID-19, восемь человек умерли

Для сравнения: 2 сентября 2020 года были выявлены 34 случая инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 204 новых случая коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 186 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 47 283 случая COVID-19, выздоровели 40 745 человек, умерли 1 418 человек.

В России за сутки выявлены 18 985 случаев COVID-19, выздоровели 18 669 человек, умерли — 798 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 6 956 318 случаев COVID-19, выздоровели 6 218 048 человек, умерли — 184 812 человек.
6 382
#коронавирус
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Комментарии (6)

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кит

1 минуту назад
В 2020 году умерло 20081 чел.Делим на 365,получается по 55 человек в день.В 2021 году не меньше,поэтому 8,9,10 умерших легко найти !
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светлана

28 минут назад
мнение народа, Народ не такой бестолковый . Привитые не умирают . А переносят ковид не в реанимации . Разницу не заметил ?
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Л-а

28 минут назад
Такое впечатление, что дали "задание" на 8-9-10 случаев! Ну ведь не может такого быть, чтобы одинаковые показатели каждый день!
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Гость

28 минут назад
мнение народа, все равно пополнишь. Независимо, кольнулся или нет..
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мнение народа

39 минут назад
И так каждый день: то 7, то 8, или 9 умерших за сутки.... Что ж , получается , от вакцины толку никакого нет?! Кольнулся ты или нет , ты всё равно уедишь на кладбище!! Лично я , не хочу пополнить печальную статистику умерших!
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Липецк

42 минуты назад
Очень удивлюсь,если будет не 8 человек,а 6-7 или 9-10. К 19му нужно не более 5! Откорректируйте обязательно.
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