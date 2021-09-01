Спорт

сегодня, 18:12

«Металлург» продолжает брать в аренду футболистов «Торпедо», которое накануне его разгромило

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#«Металлург» #новички #ФНЛ
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«Металлург» продолжает брать в аренду футболистов «Торпедо», которое накануне его разгромило

Команду вслед за Дмитрием Редьковичем пополнил Геннадий Киселёв, за плечами которого три матча в Премьер-Лиге.

Липецкий «Металлург» заключил контракт до конца сезона с 22-летним игроком оборонительного плана Геннадием Киселёвым. Липчане взяли футболиста в аренду у столичного «Торпедо». 

Трансферный период завершается в России 7 сентября (включительно) и вполне возможно, что это – последнее приобретение команды в 2019 году. 

Приглашение Киселёва призвано укрепить всю ту же проблемную линию в команде – защиту, где после перехода в ФНЛ настоящий пожар: липчане остаются единственной командой, которая ни разу не сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности и при этом в 8-ми играх пропустила уже 26 мячей т.е. в среднем – больше 3-х за игру!

Генналий Киселёв (03.01.1999, рост 176 см, вес 69 кг), способный сыграть в опорной зоне и на правом фланге обороны, родился в таком не футбольном городе, как Йошкар-Ола, но в юности попал в одну из лучших на тот момент футбольных школ – тольяттинскую Академию футбола имени Юрия Коноплёва. В 17 лет дебютировал во взрослом футболе – сыграл 9 матчей и забил 2 гола «Ладу» (Тольятти), затем в 2016 году перешёл в систему самарских «Крыльев Советов» и даже успел сыграть три матча на высшему уровне – в российской Премьер-Лиге. Дебют состоялся 26 мая 2019 года в матче заключительного тура с ЦСКА (0:6), Киселёв вышел на замену на 65-й минуте. 

Затем «крылышки» отдавали Геннадия в аренду: в чемпионате-2019/20 – в волгоградский «Ротор», где он почти не играл, а в прошлом сезоне-2020/21 – в омский «Иртыш». Именно в сибирской команде Кисёлёв раскрылся: 30 игр за омичей в ФНЛ и 1 гол (в ворота калининградской «Балтики» в октябре – 3:2), что, правда, не уберегло его команду от вылета во вторую лигу. Сам Геннадий летом получил предложение от одного из фаворитов сезона «Торпедо», но в итоге не смог выдержать там конкуренцию и в третий раз в жизни отправился в аренду. Отчасти на это повлиял переход в стан автозаводцев экс-игрока «Металлурга» Олега Кожемякина, который прошлый сезон провёл в РПЛ за «Ротор». 

Отметим, что ранее «сталевары» уже арендовали у торпедовцев и защитника Дмитрия Редьковича.

Между тем на днях лидирующее в ФНЛ «Торпедо» в Москве разгромило «Металлург» - 7:1, причинив самое крупное поражение в чемпионатах России. Прежний антирекорд липчане установили в далёком 1994 году, проиграв в Махачкале местному «Динамо» - 0:6. Но у того поражения было логичное объяснение: липчане неожиданно потеряли всех вратарей и последний рубеж команды с перчатками на руках оборонял… лучший бомбардир Александр Хальзов.

После 8-ми туров «Металлург» в ФНЛ занимает предпоследнее 19-е место. 

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#«Металлург» #новички #ФНЛ
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Комментарии (1)

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иди домой

49 минут назад
вот где пустая трата денег,металлург-мертвая команда как и весь российский футбол,так что харе расточительством заниматься
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