В Сырском и на Карьере отключат холодную воду

2 сентября с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители поселка Сырский – улиц Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Медицинской, Рудничной, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Технической, Базарной, Юношеской, Металлистов, Почтовой, Геологической, Монтажников, Детской, Шахматной, Автодорожной, Маргелова, Взлетной, Романовской, Коттеджной, Ангарской, Ново-Весовой, Прудной, переулков Рудного, Клеверного, Чистого, Дружного, Ландшафтного, Бытового, Технологического, Лирического, Туманного, котельной «Липецкие узоры», ЦТП «Детская». ЛГЭК будет проводить замену запорной арматуры.



С 09:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Карьер – у потребителей домов №№ 26, 28, 30 по улице Гагарина, №№ 2, 4, 12, 21 по улице Вавилова, №№ 1, 4, 5, 7, 14, 20, 22, 24 по улице Шевченко, №№ 18, 21, 58 по улице Новокарьерной, № 63 по улице Урицкого, № 1 по улице 4-й Пятилетки, в частном секторе улиц Гранитной, Железнодорожной, Кротевича, Урицкого, Новокарьерной, Шевченко, Вавилова, Тельмана, Щорса, Чайковского, 4-й Пятилетки, проездов Шишкина, Лузана – из-за замены запорной арматуры на участке улицы Новокарьерной.



С 09:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе отключат холодную воду в домах №№ 10, 10а, 10/2, 54, 65 по улице Елецкой, в детском саду по адресу Елецкая, 8а, и средней школе на улице Елецкой, 63, №№ 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55 по улице Студеновской, № 2 по улице Карьерной, № 1а по улице 9 Января, в частном секторе улиц Елецкой, 9 Января, Карьерной, Лескова, Павлова.



Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 10:00 до 20:00 для ремонтных работ на сетях ЛГЭК временно прекратит подачу горячей воды потребителям домов №№ 5, 8 по улице Исполкомовской, №№ 5, 8, 8а, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10а, 12а, 13, 13а, 21, 22, 24 по улице Ударников, №№ 18, 19, 20, 21, 22 по улице Ново-Весовой, №№ 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 по улице Детской, №№ 10а, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 23а по улице Юношеской, №№ 2, 2а, 4, 7 по улице Геологической, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном, №№ 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31 по улице Ангарской, № 2 по улице Прудной.



С 09:00 до 13:00 не будет электричества в домах №№ 31, 31а, 33, 35, 37, 37/1, 39 по улице Терешковой из-за ремонтных работ на сетях.

