В Левобережье отключат холодную воду

1 сентября с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 2б, вл.2а, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 34а, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 47, 53, 51вл, 63ст.1, 53а, 59а, 59б, 59в по улице Фурманова, частном секторе улиц Фурманова, Кленовой, Дорожной, Зареченской, Лесопаркового хозяйства. ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке улицы Фурманова.



Воду подвезут по заявкам потребителей.

