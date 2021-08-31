Общество
сегодня, 15:58
В Левобережье отключат холодную воду
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1 сентября с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 2б, вл.2а, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 34а, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 47, 53, 51вл, 63ст.1, 53а, 59а, 59б, 59в по улице Фурманова, частном секторе улиц Фурманова, Кленовой, Дорожной, Зареченской, Лесопаркового хозяйства. ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке улицы Фурманова.
Воду подвезут по заявкам потребителей.
Воду подвезут по заявкам потребителей.
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Инквизитор