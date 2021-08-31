Общество

сегодня, 15:58

В Левобережье отключат холодную воду

1 514
#отключения
В Левобережье отключат холодную воду
1 сентября с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 2б, вл.2а, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 34а, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 47, 53, 51вл, 63ст.1, 53а, 59а, 59б, 59в по улице Фурманова, частном секторе улиц Фурманова, Кленовой, Дорожной, Зареченской, Лесопаркового хозяйства. ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке улицы Фурманова.  

Воду подвезут по заявкам потребителей.  
1 514
#отключения

Комментарии (1)

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Инквизитор

23 минуты назад
Вы горячую дайте , помыться, а потом всё отключите и свет тоже.
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