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сегодня, 15:09
В России изменят систему «все включено»
Ростуризм рассчитывает запустить в 2022 новые стандарты российской системы «все включено». Об этом сообщает "Интерфакс".
«Ростуризм рассчитывает в 2022 году в пилотном режиме запустить стандарты «все включено» и «ультра все включено». Это поможет туристам гарантированно получать выбранный перечень услуг. Сейчас только в Анапе по системе «все включено» работает 47 отелей, и каждый из них понимает эту систему по-своему», — отметила глава Ростуризма Зарина Догузова во время своего рабочего визита в Анапу. Ведь у отельеров нет единых критериев для запуска таких объектов. На данный момент существуют только рекомендации Министерства курортов Краснодарского края, а также пример турецких отелей, который зачастую и берут за основу владельцы российских гостиниц.
Глава ведомства призвала все отели пройти обязательную классификацию. Ростуризм, со своей стороны, усилит мониторинг за аккредитованными организациями, а также ужесточит контроль за заявленным уровнем «звездности». По словам Догузовой, несоответствие предоставляемых услуг заявленному уровню классификации оказалось частой проблемой и вызвало недовольство туристов.
Также глава Ростуризма отметила, что важно проработать вопрос легализации гостевых домов. Соответствующий законопроект находится на финальной стадии согласований. Ростуризм в ближайшие пару месяцев внесет его в правительство и надеется, что в осеннюю сессию он будет утвержден парламентом.
«Ростуризм рассчитывает в 2022 году в пилотном режиме запустить стандарты «все включено» и «ультра все включено». Это поможет туристам гарантированно получать выбранный перечень услуг. Сейчас только в Анапе по системе «все включено» работает 47 отелей, и каждый из них понимает эту систему по-своему», — отметила глава Ростуризма Зарина Догузова во время своего рабочего визита в Анапу. Ведь у отельеров нет единых критериев для запуска таких объектов. На данный момент существуют только рекомендации Министерства курортов Краснодарского края, а также пример турецких отелей, который зачастую и берут за основу владельцы российских гостиниц.
Глава ведомства призвала все отели пройти обязательную классификацию. Ростуризм, со своей стороны, усилит мониторинг за аккредитованными организациями, а также ужесточит контроль за заявленным уровнем «звездности». По словам Догузовой, несоответствие предоставляемых услуг заявленному уровню классификации оказалось частой проблемой и вызвало недовольство туристов.
Также глава Ростуризма отметила, что важно проработать вопрос легализации гостевых домов. Соответствующий законопроект находится на финальной стадии согласований. Ростуризм в ближайшие пару месяцев внесет его в правительство и надеется, что в осеннюю сессию он будет утвержден парламентом.