Происшествия

35 минут назад

16-летняя девушка погибла в ДТП под Задонском

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#ДТП
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16-летняя девушка погибла в ДТП под Задонском

Еще одна девушка получила травмы.

В Липецкой области на четвертом километре автомобильной дороги «Задонск-Алексеевка» вылетел в кювет автомобиль «ВАЗ-2114» под управлением 20-леиней девушки. 

По предварительным данным, девушка не справилась с управлением автомобиля на сырой дроге.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-служба УМВД России по Липецкой области, на месте аварии от полученных травм скончалась 16-летняя пассажирка автомобиля. Еще одна 15-летняя девушка получила травмы различной степени тяжести.

- На месте аварии работают сотрудники ДПС и следственно-оперативной группы. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, - рассказали в пресс-службе УВД.

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2 875
#ДТП
2

Комментарии (2)

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Гость

13 минут назад
Дело было не в бобине...
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indezit

20 минут назад
Вот вам хвалёные Безопасные и качественные автодороги. Это покрытие с советских лет не меняли, а всесущим ямочным ремонтом страдали. Но ты водитель - капитан своей повозки - выбирай скорость движения. На фото влажное покрытие, скользкое, большой поперечный уклон, отсутствует асфальтированная обочина. Условия сложные. Добавить передний привод и весёлую женскую компашку. Такому экипажу не до дороги.
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