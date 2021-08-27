16-летняя девушка погибла в ДТП под Задонском

Еще одна девушка получила травмы.

В Липецкой области на четвертом километре автомобильной дороги «Задонск-Алексеевка» вылетел в кювет автомобиль «ВАЗ-2114» под управлением 20-леиней девушки.По предварительным данным, девушка не справилась с управлением автомобиля на сырой дроге.Как сообщили GOROD48 в пресс-служба УМВД России по Липецкой области, на месте аварии от полученных травм скончалась 16-летняя пассажирка автомобиля. Еще одна 15-летняя девушка получила травмы различной степени тяжести.- На месте аварии работают сотрудники ДПС и следственно-оперативной группы. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, - рассказали в пресс-службе УВД.