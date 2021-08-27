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10 минут назад

Коронавирус убил 14-летнюю девочку из Кузбасса

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#коронавирус
Представители администрации Кемеровской области сообщили о смерти 14-летней девочки, больной коронавирусной инфекцией. Как передает VSE42.Ru, у девочки были сопутствующие заболевания.

«У подростка 2007 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, иммунодефицитного состояния, анемии. Она проживала в Ленинске-Кузнецком», – цитирует издание сообщение властей.

39
#коронавирус

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