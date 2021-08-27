Общество
55 минут назад
Победитель торгов на вертолёт Михаила Захарова отказался его забирать
Договор заключили с другим участником электронного аукциона.
Компания ООО «ФПГ "Картель» (агент ООО «Реализация») не стала забирать вертолёт Михаила Захарова, который выиграла на электронных торгах. Как сообщает арбитражный управляющий по делу о банкротстве ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой», договор с победителем аукциона не был заключен по итогам торгов. Вертолёт не стали разыгрывать заново: воздушное судно охотно забрал зарегистрированный в Архангельской области предприниматель. Он достался ему всего за 2 801 000 рублей, тогда как торги на лот завершились на отметке в 4 385 000 рублей.
Вертолёт, который Михаил Захаров обещал продать ради спасения застройщика от банкротства и выплаты долгов, был выпущен в 2009 году. Возвращению вертолёта в конкурсную массу должника предшествовала целая эпопея. Конкурсному управляющему пришлось разыскивать это имущество, оспаривать сделку о продаже вертолета индивидуальному предпринимателю за 5,3 млн рублей. В итоге суд признал сделку сомнительной и вернул вертолет в конкурсную массу должника.
По сообщению арбитражного управляющего, договор купли-продажи транспорта с архангельцем уже заключили. Сумма сделки попадет в конкурсную массу банкрота, из которой идут расчеты с кредиторами.
Напомним, банкротство ООО «СУ–5 Трест «Липецкстрой» было инициировано осенью 2018 года кредиторами компании.
Фото: аукционная документация
Вертолёт, который Михаил Захаров обещал продать ради спасения застройщика от банкротства и выплаты долгов, был выпущен в 2009 году. Возвращению вертолёта в конкурсную массу должника предшествовала целая эпопея. Конкурсному управляющему пришлось разыскивать это имущество, оспаривать сделку о продаже вертолета индивидуальному предпринимателю за 5,3 млн рублей. В итоге суд признал сделку сомнительной и вернул вертолет в конкурсную массу должника.
По сообщению арбитражного управляющего, договор купли-продажи транспорта с архангельцем уже заключили. Сумма сделки попадет в конкурсную массу банкрота, из которой идут расчеты с кредиторами.
Напомним, банкротство ООО «СУ–5 Трест «Липецкстрой» было инициировано осенью 2018 года кредиторами компании.
Фото: аукционная документация
зрк
граф Де Ля Фер
007
Викторм