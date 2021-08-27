Общество

55 минут назад

Победитель торгов на вертолёт Михаила Захарова отказался его забирать

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#вертолёт #банкротство #Михаил Захаров
Победитель торгов на вертолёт Михаила Захарова отказался его забирать

Договор заключили с другим участником электронного аукциона.

Компания ООО «ФПГ "Картель» (агент ООО «Реализация») не стала забирать вертолёт Михаила Захарова, который выиграла на электронных торгах. Как сообщает арбитражный управляющий по делу о банкротстве ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой», договор с победителем аукциона не был заключен по итогам торгов. Вертолёт не стали разыгрывать заново: воздушное судно охотно забрал зарегистрированный в Архангельской области предприниматель. Он достался ему всего за 2 801 000 рублей, тогда как торги на лот завершились на отметке в 4 385 000 рублей.

Вертолёт, который Михаил Захаров обещал продать ради спасения застройщика от банкротства и выплаты долгов, был выпущен в 2009 году. Возвращению вертолёта в конкурсную массу должника предшествовала целая эпопея. Конкурсному управляющему пришлось разыскивать это имущество, оспаривать сделку о продаже вертолета индивидуальному предпринимателю за 5,3 млн рублей. В итоге суд признал сделку сомнительной и вернул вертолет в конкурсную массу должника.

По сообщению арбитражного управляющего, договор купли-продажи транспорта с архангельцем уже заключили. Сумма сделки попадет в конкурсную массу банкрота, из которой идут расчеты с кредиторами.

Напомним, банкротство ООО «СУ–5 Трест «Липецкстрой» было инициировано осенью 2018 года кредиторами компании.

Фото: аукционная документация
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#вертолёт #банкротство #Михаил Захаров

Комментарии (4)

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зрк

3 минуты назад
так эти 2и 8 могут до кассы не дойти
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граф Де Ля Фер

19 минут назад
вот вам и "торги". по сходной цене ниже плинтуса вертолетик улетел мимо. так все потихонечку и расползется по минимальным ценам между своими
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007

43 минуты назад
То есть за 5 миллионов его не продали, а за 2.8 охотно отдали. Не пахнет ли здесь коррупцией?
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Викторм

43 минуты назад
А продажа за 2 801 000 рублей - не сомнительная сделка?
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