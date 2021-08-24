GOROD48 спросил у липчан: «Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?»

За полтора года, что липчане живут в условиях коронавирусной эпидемии, они, похоже, стали к ней привыкать. Еще в прошлом году новости о COVID-19 пользовались повышенной популярностью, пугали людей, а теперь от них стали уставать и на первый план все больше выходят другие проблемы.



Вопрос, что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом, у некоторых даже вызывал улыбку. И в качестве защиты они называли вариант — побольше улыбаться, поменьше думать о заразе. Практически все уже назубок выучили простые, но эффективные правила: мыть руки, носить маски, делать прививки и не ходить туда, где много народа. Некоторые еще и промывают поверхности хлоркой.