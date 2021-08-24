ПозиTиV

сегодня, 16:05

Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?

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#Говорит Липецк

GOROD48 спросил у липчан: «Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?»

За полтора года, что липчане живут в условиях коронавирусной эпидемии, они, похоже, стали к ней привыкать. Еще в прошлом году новости о COVID-19 пользовались повышенной популярностью, пугали людей, а теперь от них стали уставать и на первый план все больше выходят другие проблемы.

Вопрос, что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом, у некоторых даже вызывал улыбку. И в качестве защиты они называли вариант — побольше улыбаться, поменьше думать о заразе. Практически все уже назубок выучили простые, но эффективные правила: мыть руки, носить маски, делать прививки и не ходить туда, где много народа. Некоторые еще и промывают поверхности хлоркой.
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#Говорит Липецк

Комментарии (12)

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Ковид диссидент

9 минут назад
+, это точно!
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+

12 минут назад
Ковид диссидент, ... да без намордника хлеб не продают . При чем намордник из трусов хоть на бороде пусть висит. Маразм . А Мировое правительство ржет и бабло стрижёт)))
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Animal Planet.

15 минут назад
Я даже все товары из магазина дезинфицировал,и много чего делал для защиты,и толку что,все равно переболел.Но в маске до сих пор хожу. Скорее всего сделаю прививку.
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Ну да

25 минут назад
не обращаю внимания на истерию
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Ковид диссидент

25 минут назад
@@, "скоро в кровать наверно залезут" Мировое правительство оно такое..
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@@

36 минут назад
До 2019 года все также болели и не распространяли свои анализы каждому встречному поперечному . Давайте про грибок на ногтях говорить, молочницу , венерические болезни, астма, Геморой с кулак ... че молчите то про эти болячки. Или это все стало называться ковидла ! На работе стали анализы всем свои показывать с парпортными данными . Ужаас... скоро в кровать наверно залезут .
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негодяй

41 минуту назад
Я признаюсь честно ,не кривя душой. Я просто бухаю .
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Да уж

44 минуты назад
Пьём самогон,закусываем салом с чесноком.
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Animal planet.

50 минут назад
Занимаюсь уринотерапией.
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деградируем дальше по всем параметрам

56 минут назад
Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом? глупое суждение. коронавирусу чихать на ваше меры предосторожности, зараза придет оттуда откуда вы и не будете ждать. пока все не переболеют, зараза будет продолжатся..
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