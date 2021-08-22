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Два человека погибли при падении параплана в Ивановской области
В Ивановской области потерпел крушение мотопараплан, погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя единой дежурной диспетчерской службы района.
Инцидент произошел в Юрьевецком районе. Мужчина и женщина не справились с управлением воздушным средством, что привело к его падению. Пассажиры скончались от полученных травм. На месте падения мотопараплана работает следственно-оперативная группа. "Личности погибших установлены: оба они жители Иванова, женщине 37 лет, а мужчине 56. В Юрьевец они приехали на отдых, параплан - их личная собственность. План полета был согласован, причиной падения предварительно называют ошибку пилотирования", - говорится в сообщении пресс-службы на ее официальной странице в сети "ВКонтакте".
По факту инцидента проводится проверка.
Инцидент произошел в Юрьевецком районе. Мужчина и женщина не справились с управлением воздушным средством, что привело к его падению. Пассажиры скончались от полученных травм. На месте падения мотопараплана работает следственно-оперативная группа. "Личности погибших установлены: оба они жители Иванова, женщине 37 лет, а мужчине 56. В Юрьевец они приехали на отдых, параплан - их личная собственность. План полета был согласован, причиной падения предварительно называют ошибку пилотирования", - говорится в сообщении пресс-службы на ее официальной странице в сети "ВКонтакте".
По факту инцидента проводится проверка.