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В Бурятии задержаны двое из семерых сбежавших из психдиспансера заключенных
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На выезде из села Новая Брянь в Бурятии задержаны Александр Абрахимов и Жаргал Мухнаев.
Пресс-служба правительства Бурятии сообщила, что двоих из семи сбежавших из психдиспансера в Бурятии преступников уже задержали, - передает РИА Новости.
Это Александр Абрахимов и Жаргал Муханаев, - говорится в сообщении.
Ранее на официальном портале республики сообщалось, что в Улан-Удэ и еще четырех районах Бурятии введен оперативный план "Сирена", предусматривающий задержание особо опасных преступников.
По линии МВД Бурятии были разосланы ориентировки на семь преступников, сбежавших из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района.
21 августа совершен побег из республиканского психоневрологического диспансера, где проходят принудительное лечение осужденные. Пострадал санитар психдиспансера, ему нанесены поверхностные раны, сейчас находится дома.
Из ориентировки МВД следует, что большую часть сбежавших отправили на принудительное лечение по статьям о кражах, вымогательстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и умышленном уничтожении чужого имущества. Один из них — инвалид второй группы.
На место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координации действий правоохранительных органов на место прибыло руководство МВД Бурятии, кроме того в учреждение выехала министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
Глава республики Алексей Цыденов обратился к местным жителям с просьбой проявлять бдительность и следить за детьми.
Это Александр Абрахимов и Жаргал Муханаев, - говорится в сообщении.
Ранее на официальном портале республики сообщалось, что в Улан-Удэ и еще четырех районах Бурятии введен оперативный план "Сирена", предусматривающий задержание особо опасных преступников.
По линии МВД Бурятии были разосланы ориентировки на семь преступников, сбежавших из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района.
21 августа совершен побег из республиканского психоневрологического диспансера, где проходят принудительное лечение осужденные. Пострадал санитар психдиспансера, ему нанесены поверхностные раны, сейчас находится дома.
Из ориентировки МВД следует, что большую часть сбежавших отправили на принудительное лечение по статьям о кражах, вымогательстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и умышленном уничтожении чужого имущества. Один из них — инвалид второй группы.
На место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координации действий правоохранительных органов на место прибыло руководство МВД Бурятии, кроме того в учреждение выехала министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
Глава республики Алексей Цыденов обратился к местным жителям с просьбой проявлять бдительность и следить за детьми.
147