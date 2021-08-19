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41-летнего уроженца Тамбовской области осудили в Липецке за убийство женщины
Суд вынес приговор по делу 41-летнего уроженца Тамбовской области, обвинявшегося в убийстве сожительницы. Мужчина приговорен к семи годам заключения в колонии строгого режима.
Дебошира задержали полицейские. При осмотре его комнаты они нашли тело убитой женщины.
«В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант не признал. Вместе с тем следователем была собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило суду вынести обвинительный приговор», - говорится в сообщении СУ СК РФ по Липецкой области.