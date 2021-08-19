41-летнего уроженца Тамбовской области осудили в Липецке за убийство женщины

Суд вынес приговор по делу 41-летнего уроженца Тамбовской области, обвинявшегося в убийстве сожительницы. Мужчина приговорен к семи годам заключения в колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба СКР по Липецкой области, следствием и судом установлено, что 6 марта 2021 года в общежитии на Осеннем проезде в Липецке пьяный мужчина нанес 37-летней сожительнице удары тупым твердым предметом по голове и телу, а также ножом в шею. От полученных ранений женщина скончалась. Убийцу, ходившего по общему коридору с ножом, заметили соседи, а когда он, выйдя на улицу, начал повреждать чужой автомобиль, они обратились в правоохранительные органы.Дебошира задержали полицейские. При осмотре его комнаты они нашли тело убитой женщины.

«В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант не признал. Вместе с тем следователем была собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило суду вынести обвинительный приговор», - говорится в сообщении СУ СК РФ по Липецкой области.