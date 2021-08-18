В честь Дня флага отправятся в водный поход

В Ельце праздник отметят чередой патриотических мероприятий.

22 августа празднуется День флага РФ. К этому празднику в Ельце подготовили ряд мероприятий. Как сообщает администрация Ельца, они будут проходить с 20 по 22 августа.



20 августа всех желающих ждут на мастер-класс по созданию брошей с триколором. 22 августа на улицах Ельца пройдет акция «Гордо реет флаг Российский». Волонтеры раздадут ленточки в виде триколора и интерактивный материал с историей праздника. А 22 августа пройдет онлайн культурно-исторический квест на знание истории России.



Кроме того, 26 августа состоится спортивно-патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню флага. Местное отделение ДОСААФ РФ в рамках проекта «Ратник» организует водный поход по реке Быстрая Сосна. К участию приглашают молодежь. Записаться в поход можно по телефону +7 905 680 47 74.