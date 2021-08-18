Общество

41 минуту назад

В честь Дня флага отправятся в водный поход

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#День Флага #поход
В честь Дня флага отправятся в водный поход

В Ельце праздник отметят чередой патриотических мероприятий.

22 августа празднуется День флага РФ. К этому празднику в Ельце подготовили ряд мероприятий. Как сообщает администрация Ельца, они будут проходить с 20 по 22 августа.

20 августа всех желающих ждут на мастер-класс по созданию брошей с триколором. 22 августа на улицах Ельца пройдет акция «Гордо реет флаг Российский». Волонтеры раздадут ленточки в виде триколора и интерактивный материал с историей праздника. А 22 августа пройдет онлайн культурно-исторический квест на знание истории России.

Кроме того, 26 августа состоится спортивно-патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню флага. Местное отделение ДОСААФ РФ в рамках проекта «Ратник» организует водный поход по реке Быстрая Сосна. К участию приглашают молодежь. Записаться в поход можно по телефону +7 905 680 47 74.
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#День Флага #поход

Комментарии (3)

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витя по кличке-ЖУЛИК

16 минут назад
я обязательно буду
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МестныйЯ

26 минут назад
Во как бывает у нас!!!!!!!, Вы не понимаете - это другое)))) Да и на воде не получится так тесно прижаться друг к другу, как на стадионе.
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Во как бывает у нас!!!!!!!

30 минут назад
А футбол хотя-бы с заполнением на20-30%зрителей запретили.
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