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30 минут назад

НЛМК продолжает ремонтные работы в одном из сталеплавильных цехов

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#ремонтные работы
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НЛМК продолжает ремонтные работы в одном из сталеплавильных цехов
На Новолипецком металлургическом комбинате приостановлена работа конвертерного цеха №2 для дополнительных работ на объектах, обеспечивающих снабжение цеха кислородом.  

Вывод сталеплавильного оборудования на максимальную мощность после завершения ремонтных работ на кислородно-распределительном пункте выявил необходимость доработки инфраструктуры. По предварительной оценке, конверторный цех №2 возобновит работу 21-23 августа. 

Прокатное производство работает в плановом режиме.   
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#ремонтные работы
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