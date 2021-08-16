НЛМК продолжает ремонтные работы в одном из сталеплавильных цехов

На Новолипецком металлургическом комбинате приостановлена работа конвертерного цеха №2 для дополнительных работ на объектах, обеспечивающих снабжение цеха кислородом.



Вывод сталеплавильного оборудования на максимальную мощность после завершения ремонтных работ на кислородно-распределительном пункте выявил необходимость доработки инфраструктуры. По предварительной оценке, конверторный цех №2 возобновит работу 21-23 августа.



Прокатное производство работает в плановом режиме.

