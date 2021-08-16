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53 минуты назад
Минобороны Узбекистана заявило о сбитом системой ПВО афганском самолете
Самолет афганских ВВС нарушил воздушную границу Узбекистана и упал на территории Сурхандарьинской области республики.
Самолет ВВС Афганистана сбила система противовоздушной обороны Узбекистана, - сообщили РИА Новости в минобороны Узбекистана.
Инцидент произошел в Шерабадском районе Сурхандарьинской области накануне вечером. В минобороны Узбекистана подтвердили информацию о нарушении самолетом границы и его крушении, уточнив, что проводится расследование. Сотрудник Термезского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи сообщил, что два летчика выжили и находятся в больнице в Термезе, их состояние тяжелое.
"Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана", - заявил представитель минобороны страны.
Инцидент произошел в Шерабадском районе Сурхандарьинской области накануне вечером. В минобороны Узбекистана подтвердили информацию о нарушении самолетом границы и его крушении, уточнив, что проводится расследование. Сотрудник Термезского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи сообщил, что два летчика выжили и находятся в больнице в Термезе, их состояние тяжелое.
"Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана", - заявил представитель минобороны страны.