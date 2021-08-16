На нескольких улицах Липецка не работают светофоры

В связи с повреждениями на сетях АО «ЛГЭК» светофоры отключены на площади Победы, перекрестке проспекта Победы с улицей Юных Натуралистов, а также на пересечении улиц Папина, Доватора и Юных Натуралистов, на перекрестках улиц Первомайской с Горького и Пушкина, Неделина с Пушкина и площадью Победы.



Как сообщили в АО «ЛГЭК», причина отсутствия питания на сетях уже выясняется.