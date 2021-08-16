Общество

32 минуты назад

На нескольких улицах Липецка не работают светофоры

210
#светофоры
На нескольких улицах Липецка не работают светофоры
В связи с повреждениями на сетях АО «ЛГЭК» светофоры отключены на площади Победы, перекрестке проспекта Победы с улицей Юных Натуралистов, а также на пересечении улиц Папина, Доватора и Юных Натуралистов, на перекрестках улиц Первомайской с Горького и Пушкина, Неделина с Пушкина и площадью Победы.

Как сообщили в АО «ЛГЭК», причина отсутствия питания на сетях уже выясняется. 
210
#светофоры

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Массовое ДТП произошло у женской консультации на улице Папина
Массовое ДТП произошло у женской консультации на улице Папина

12 минут назад

Общество
Новые остановки на улице Зегеля обойдутся в 2,8 млн рублей
#торги #остановка #Зегеля
8
Новые остановки на улице Зегеля обойдутся в 2,8 млн рублей

22 минуты назад

Общество
«Молодежный пикник» для липчан под вопросом
#мероприятие #молодежь
3
«Молодежный пикник» для липчан под вопросом

24 минуты назад

Общество
Дело о спорных иномарках липецких чиновников рассмотрят в Воронеже
#иск #закупка #роскошь
6
Дело о спорных иномарках липецких чиновников рассмотрят в Воронеже

сегодня, 09:56

Общество
В Липецкой области паломники устроили 50-километровый велопробег
#велопробег
4
В Липецкой области паломники устроили 50-километровый велопробег

сегодня, 08:06

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
2
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество