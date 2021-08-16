Происшествия
52 минуты назад
В Лебедянском районе грузовик улетел в поле с кукурузой и перевернулся
По предварительным данным, никто не пострадал.
Загрузка плеера
В селе Мокрое Лебедянского района улетел в поле с кукурузой и перевернулся грузовой автомобиль. Видео, на котором запечатлены последствия ДТП, было снято вчера в 13:37 недалеко от остановки «Мокрое».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД по Липецкой области, по предварительным данным, происшествие с грузовиком обошлось без пострадавших — в ГИБДД никто не обращался.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД по Липецкой области, по предварительным данным, происшествие с грузовиком обошлось без пострадавших — в ГИБДД никто не обращался.
цирк
Вован настоящий
Кукурузки