Происшествия

52 минуты назад

В Лебедянском районе грузовик улетел в поле с кукурузой и перевернулся

3 691
#ДТП

По предварительным данным, никто не пострадал.

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В селе Мокрое Лебедянского района улетел в поле с кукурузой и перевернулся грузовой автомобиль. Видео, на котором запечатлены последствия ДТП, было снято вчера в 13:37 недалеко от остановки «Мокрое».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД по Липецкой области, по предварительным данным, происшествие с грузовиком обошлось без пострадавших — в ГИБДД никто не обращался.
3 691
#ДТП

Комментарии (3)

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цирк

16 минут назад
по слухам ,у этого СПТУ-шника, маска * глаза , в результате чего ,он потерял на какое то время контроль за дорогой -147 проц
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Вован настоящий

38 минут назад
За попкорном погнался!!!
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Кукурузки

39 минут назад
захотелось?
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