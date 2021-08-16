В Лебедянском районе грузовик улетел в поле с кукурузой и перевернулся

По предварительным данным, никто не пострадал.

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В селе Мокрое Лебедянского района улетел в поле с кукурузой и перевернулся грузовой автомобиль. Видео, на котором запечатлены последствия ДТП, было снято вчера в 13:37 недалеко от остановки «Мокрое».



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД по Липецкой области, по предварительным данным, происшествие с грузовиком обошлось без пострадавших — в ГИБДД никто не обращался.