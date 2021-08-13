Происшествия

57 минут назад

26-летний житель Сселок угрожал полицейским самодельным пистолетом

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#оружие
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26-летний житель Сселок угрожал полицейским самодельным пистолетом

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России завершено расследование уголовного дела 26-летнего жителя села Ссёлки, обвиняемого угрозе применения насилия в отношении представителей власти и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

По данным следствия, 5 июня наряд полиции проверял сообщения об пьяном водителе за рулем. При отстранении водителя от управления автомобиля и составлении протокола за его отказ от медосвидетельствования, 26-летний пассажир машины направил на полицейских пистолет кустарного производства и стал угрожать применением насилия. Полицейские  изъяли самодельный пистолет, а мужчину задержали.

«В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления задержанный признал. На допросе он рассказал, что доставшийся ему по наследству пистолет, он длительное время хранил и воспользовался им с целью пресечь законные действия полицейских по задержанию автомобиля его соседа, с которым он в состоянии алкогольного опьянения катался по сельским дорогам», - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Липецкой области.

Материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
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#оружие
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Комментарии (2)

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А я думаю

10 минут назад
Почему пьянные ездет по ночам в сселках,а там пассажиры с пистолетами.Непоеду.А полицейские не рискуют.
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граф Де Ля Фер

19 минут назад
Целеустремленный мужчина. Присядет теперь
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