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сегодня, 14:38

В Липецке на место вернули памятник Ленину

8 631
#памятник
В Липецке на место вернули памятник Ленину

Коммунисты его отреставрировали.

На площадь Константиновой вернулся памятник Владимиру Ленину. GOROD48 сообщаел в конце апреля о том, что монумент внезапно исчез. Оказалось, что его отправили на реставрацию: коммунисты уже несколько лет приводят в порядок памятники вождю мирового пролетариата. Также неожиданно памятник вернули на прежнее место.

Памятник пока закрыт. Его планируют торжественно открыть на следующей неделе, после того, как территорию рядом с монументом благоустроят.
  
8 631
#памятник

Комментарии (8)

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Animal planet.

6 минут назад
Пора бы уж избавляться от этого нафталина.
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Молодцы

19 минут назад
Коммунисты,за Вас голосуем.
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Вася

22 минуты назад
А ель рядом зачем срубили?
ответить

Перри Мейсон

25 минут назад
А что за таранка лежит на Красной площади в Москве?
ответить

Липчанин

47 минут назад
Вставай Ильич буржуи одолели
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деградируем дальше по всем параметрам

49 минут назад
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!
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Недовольный Едросами.

49 минут назад
СЛАВА КПРФ. ПОЗОР ЕДРОСАМ.
ответить

сам по себе

59 минут назад
Зачем?! Без него было гораздо лучше!!
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