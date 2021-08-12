Общество
сегодня, 14:38
В Липецке на место вернули памятник Ленину
Коммунисты его отреставрировали.
На площадь Константиновой вернулся памятник Владимиру Ленину. GOROD48 сообщаел в конце апреля о том, что монумент внезапно исчез. Оказалось, что его отправили на реставрацию: коммунисты уже несколько лет приводят в порядок памятники вождю мирового пролетариата. Также неожиданно памятник вернули на прежнее место.
Памятник пока закрыт. Его планируют торжественно открыть на следующей неделе, после того, как территорию рядом с монументом благоустроят.
Памятник пока закрыт. Его планируют торжественно открыть на следующей неделе, после того, как территорию рядом с монументом благоустроят.
Animal planet.
Молодцы
Вася
Перри Мейсон
Липчанин
деградируем дальше по всем параметрам
Недовольный Едросами.
сам по себе